「壓力大、常吃冰」導致經痛　醫解析3類型：吃深綠蔬菜可減緩

▲醫師提醒，經痛有很多不同的原因。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「經痛」是不少女性都會遇到的困擾，甚至有人會嚴重到嘔吐、冒冷汗，甚至掛急診。中醫師指出，經痛有很多不同的原因，從中醫觀點來看，大多是因為氣血經絡運行不暢，臨床上大致可分為「氣滯血瘀、寒凝胞宮、氣血虛弱」等3類型，日常可以補充含鎂的食物，例如深綠色蔬菜，另也可以攝取Omega-3脂肪酸幫助降低發炎反應和疼痛。

中醫師周宗翰指出，經痛分為兩大類，第一種為「原發性經痛」，主要是月經引起的「痙攣性」疼痛，並非源自骨盆腔的疾病，大多是生殖系統氣血循環不佳或是不良生活習慣導致，例如壓力大、常吃冰品或吹冷氣、易緊張等。

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第二種是「續發性經痛」，這類人通常過去無經痛病史，之後是因為「骨盆腔內生殖系統疾病」造成的經痛，常見原因包含「子宮肌瘤、子宮內膜異位症、腫瘤」等。

周宗翰說，經痛大多是因為氣血經絡運行不暢，臨床上可分為「氣滯血瘀、寒凝胞宮、氣血虛弱」等3類型，氣滯血瘀大多和情緒壓力相關，常見小腹墜脹刺痛或伴隨經前乳房脹痛；「寒凝胞宮」主要是體質腎陽不足、常吃生冷、環境潮濕、常淋雨等，疼痛常表現為冷痛、絞痛，但通常熱敷後可緩解。

另「氣血虛弱」是由素體虛弱、過勞或是節食導致，腹痛常為隱隱作痛或伴隨下墜感，且常於月經後仍有不適。周宗翰提醒，治療上通常會運用「月經週期療法」，在不同階段的生理週期給予不同的處方調整子宮、卵巢的氣血循環，但仍建議月經期間避免過度攝取高油高糖、烤炸的食物，這類食物容易引起發炎反應，導致經痛加劇。