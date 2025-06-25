「血小板裂解液」療法治不舉　8成陽痿男晨勃增加、硬度提升

▲治療勃起障礙有新選擇，台大醫院試驗證實PL療法可改善8成不舉。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

血小板血漿（PRP）治療廣泛用於運動傷害，也用來改善陽痿，而台大醫院研究發現，同屬自體血液製劑的血小板裂解液（PL），可更有效釋放生長因子與細胞激素，對不舉產生療效的速度快，且副作用少，除超過8成奏效，且連陰莖硬塊都可消除；醫師提醒，不舉是全身血管健康的警訊，若發生宜積極就醫。

這項研究由台大泌尿部主治醫師姜宜妮、張奕凱共同發表，目的是透過人體試驗來探討PL對勃起功能障礙的療效。姜宜妮解釋，PRP、PL都是自體血液製劑，前者是將血液離心並保留高濃度血小板，注射後由血小板緩慢釋放生長因子，而PL則是進一步裂解血小板，打進人體可立即釋放高濃度生長因子與細胞激素，且白血球含量極低，具有反應更快、發炎風險更小的優勢。

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▲PL療法使用自體血液製劑，相較PRP治療的反應速度更快，且發炎風險更低。（圖／姜宜妮提供）

為量化PL用在台灣男性身上的效果，姜宜妮和張奕凱從2022年開始進行此研究，共納入35至70歲、平均年齡51.6歲的男性26人，發生陽痿時間至少半年，共接受5次、間隔2週的自體PL陰莖海綿體注射；結果顯示，患者勃起硬度評分（EHS）由2.15提升至3.15，國際勃起功能指數（IIEF-5）則從10.92上升至17.23，皆有大幅進步。

此外，超過80.7%的患者回報性功能改善，包括勃起更容易、硬度提升、維持時間延長、晨勃次數增加等，輕、中度不舉病人多於首次注射即見效，重度者則需3次以上，全體皆無重大副作用。相關成果已發表於國際知名期刊《BMC Urology》。

姜宜妮表示，受試患者對於硬度增強有明顯感受，包括2名佩洛尼爾氏症（海綿體白膜有硬塊）病人，施打後1人硬塊縮小、1人完全消除，推測是PL所含生長因子大幅改善局部缺血及纖維化。

針對PL應用情形，姜宜妮說，進入台灣已一段時間，此試驗則證明其效果、安全性都可信任，缺點是每次施打的效果不易預測，且會隨時間逐漸消退，通常每半年至一年需再次施作。

相較於服用壯陽藥，姜宜妮指出， 藥物可短暫展現效果，「像是化妝，卸妝後就是原來的自己」，而PL療法則屬再生醫療，類似醫美的電波、音波治療等，可改變結構，但仍有時效限制。

▲姜宜妮認為服用壯陽藥有如化妝，不如再生醫療可帶來結構性的改變。（圖／姜宜妮提供）

姜宜妮表示，再生醫療在性功能治療仍有進步空間，除了PL療法，國外對於外泌體、幹細胞技術的應用也在發展中，相信患者在日後將有更多選擇；她也提醒，陰莖微血管直徑僅約1毫米，比心臟等器官的血管更細，當發生異常，可能是全身血管老化或阻塞的早期徵兆，應及早檢查，避免延誤治療時機。