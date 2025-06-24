腸病毒現「北升南降」趨勢　疾管署示警北部7縣市恐快速增加

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情連續3周上升，根據疾管署最新統計，上周腸病毒門急診就診計6,772人次，增幅超過1成，且新增一例重症，是一名4歲女童，為7年來首例染伊科11型併發急性肢體無力麻痺症狀。疾管署副署長羅一鈞表示，近期腸病毒趨勢「北升南降」，其中台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹及苗栗等北部七縣市就診人次明顯上升，近期病例恐快速增加。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，第25周（6月15日至6月21日）門急診就診計6,772人次，較前一周（6,120人次）上升10.7%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多，且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症病例，新生兒重症發生風險上升。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增一起腸病毒重症，為中部4歲女童，5月下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、雙腿痠痛、走路變慢、無法正常蹲下等症狀，第四度就醫時住院，檢查手腳神經傳導異常，磁振造影有橫斷性脊髓炎，收住加護病房並通報急性下肢無力，檢出感染伊科病毒11型。

羅一鈞表示，腸病毒疫情持續攀升，近期監測發現「北升南降」趨勢，北部包含台北區（北北基宜）、北區（桃竹苗）就診人次明顯上升，中區、南區疫情略升，高屏區疫情因為最早開始升溫過高峰，近期開始下降，東區持平無增減。

羅一鈞分析，因相較南部，北部氣溫近期才開始轉熱，導致腸病毒活躍度提高，預期後續病例可能明顯快速增加，且重症個案也會陸續在北部出現，提醒醫師、民眾特別注意。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，目前國內已進入腸病毒好發季節，社區監測檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，該型別容易引發新生兒重症，但幼童亦有感染及併發重症風險，呼籲家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前務必正確以肥皂洗手。

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

另外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。