快訊／腸病毒重症+1！4歲童染伊科11型併「急性下肢無力」7年首見

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情升溫！疾病管制署今（24）日公布上周確認1起腸病毒重症，個案為中部4歲女童，5月下旬發病後陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、雙腿痠痛、走路變慢、頭痛、無法正常蹲下等症狀，第四度就醫時住院，檢查疑似有橫斷性脊髓炎且有左手和右小腿神經異常，收住加護病房，最後確認染伊科病毒11型併急性肢體無力，國內7年來首見。

疾病管制署今日公布國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，為中部4歲女童，5月下旬開始有咳嗽、流鼻水症狀，後續陸續出現發燒數日及走路緩慢、肢體疼痛等症狀，就醫診斷疑似橫斷性脊髓炎，並收住加護病房治療，經通報檢驗及臨床評估，確認為急性無力肢體麻痺（AFP）且感染伊科病毒11型併發重症，目前病況好轉，今日出院返家。

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依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒就診人次持續上升，第25周（6月15日至6月21日）門急診就診計6,772人次，較前一周（6,120人次）上升10.7%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症病例，新生兒重症發生風險上升。

今年已累計8例腸病毒感染併發重症確定病例（含5例死亡），分別為感染伊科病毒11型7例（4例死亡）及克沙奇B5型1例（死亡）；今年腸病毒感染併發重症病例數仍為6年同期最高，高於2020年至2024年同期（介於0-6例） ；另新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計5例，均感染伊科病毒11型，其中4例死亡。

疾管署表示，目前國內已進入腸病毒好發季節，社區監測檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，該型別容易引發新生兒重症，但幼童亦有感染及併發重症風險，呼籲家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前務必正確以肥皂洗手。

另預期暑假期間腸病毒仍將持續升溫，教托育機構、暑期班、夏令營工作人員與家長，應加強環境衛生，定期以濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）消毒幼童常接觸之物品表面，並務必教導幼童養成良好的個人衛生習慣，在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」，皆須以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確勤洗手，如有症狀，應避免接觸孕婦及新生兒，以確保自身及周遭親友的健康。

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

另外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。