婦遭蚊蟲咬竟「抹蒜泥」止癢　皮膚慘紅腫潰爛

▲一名女性用「蒜泥」抹傷口導致潰爛，險引起蜂窩性組織炎。（圖／雙和醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

日前一名中年婦女因蚊蟲叮咬引起搔癢難耐，除過度搔抓外，也認為大蒜辛辣、刺激有消毒作用，便將大蒜搗成泥塗抹在叮咬處，反倒引起極度疼痛不適，前往皮膚科門診就醫求助，發現叮咬處已出現一片紅腫發炎，局部細菌感染潰瘍，險些引起蜂窩性組織炎。

雙和醫院皮膚科主治醫師翁子玉表示，夏季除防曬、預防熱傷害外，也得留意各類蚊蟲對皮膚的侵擾，一般來說，叮咬處只要避免搔抓，以清水沖洗、冰敷來緩解癢感即可，若出現過敏反應，如紅腫、丘疹、水泡、水腫或發燒，應盡速就醫，切勿聽信網路傳言、坊間偏方，極可能導致感染發生，輕則發炎，重則細菌入侵、擴散，嚴重時甚至需要住院治療。

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另外，夏季日照與高溫，除曬傷外，也可能導致熱傷害與皮膚慢性損傷發生。翁子玉說，上午10點到下午2點是紫外線（UV）最強的時段，長時間曝曬後，皮膚可能出現紅腫、灼熱、刺痛感，甚至水泡與脫皮，曬傷雖屬急性發炎反應，但長期後果不容忽視，有皮膚老化、皮膚癌風險。

值得注意的是，不少民眾會選擇敷用蘆薈、絲瓜水、小黃瓜或馬鈴薯片等天然植物，期待具有消炎、保濕、退紅的效果。這些「天然植物」雖聽起來親膚，但未經處理直接敷用可能引起接觸性皮膚炎或光敏反應。

翁子玉提醒，錯誤處置曬傷肌膚的情況，反倒會使曬傷加重、延後修復。建議應使用經皮膚測試、安全製程的護膚品，如含蘆薈（Aloe vera extract）、泛醇（Panthenol）、積雪草萃取（Centella asiatica）等具舒緩修復功能的醫學美容產品，才能達到消炎效果又降低過敏風險。