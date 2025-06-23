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研究：每週喝逾8杯酒　對大腦產生病變機率提升133％

（示意圖／pixabay）

▲飲酒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人習慣在庭院或與親友聚會時喝上一兩杯酒。但一項近期發表於《神經學（Neurology）》期刊的研究指出，每週飲用超過八杯酒精飲料，可能對大腦健康產生嚴重危害。

根據《unilad》報導指出，這項研究由巴西聖保羅大學醫學院（University of Sao Paulo Medical School）的胡斯托（Alberto Fernando Oliveira Justo）博士主導，研究納入18,781名平均死亡年齡為75歲的大腦屍檢結果。研究人員將個案依飲酒習慣分為4組，分別為965名終生未飲酒者、319名每週飲酒不超過7杯的適度飲酒者、129名每週飲酒超過8杯的重度飲酒者，以及368名前重度飲酒者。

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根據定義，每杯酒品等於約14克純酒精，相當於350毫升啤酒、150毫升葡萄酒或45毫升蒸餾烈酒。研究結果顯示，與從未飲酒者相比，重度飲酒者罹患透明玻璃樣小動脈硬化（hyaline arteriolosclerosis）的風險高出133％。這種病變會導致大腦小動脈的血管壁因為一種粉紅色染色物質的累積而變厚，使血管變窄變硬，影響血液流動。

美國神經學學會（American Academy of Neurology，AAN）表示，這類血管病變容易在大腦形成病灶區域，進而損害神經功能，尤其是與記憶力與思考能力相關的部分。

研究中也發現，重度飲酒者的平均壽命比從未飲酒者短了13年，顯示長期大量飲酒不僅影響大腦健康，還與整體壽命有顯著關聯。

胡斯托博士表示，重度酒精攝取已成為全球主要的健康問題，與死亡率上升與健康惡化密切相關。這項研究證實了過量飲酒與大腦損傷之間的直接關聯，並呼籲提升大眾對此的認識，以利推動更積極的預防措施。

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