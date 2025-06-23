睡前千萬別沖冷水澡！專家曝「原因」警告：更難入眠

▲夏季高溫難眠，但專家指出千萬別沖冷水澡，反而會更難睡。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

每到夏季高溫來襲，許多人飽受夜晚難以入眠之苦。不少人以為沖個冷水澡可以幫助降溫、進入夢鄉，但英國寢具專家漢斯沃斯（Ashley Hainsworth）卻提出警告，「睡前沖冷水澡反而可能讓你更難入睡。」

她指出，雖然涼水澡看似降溫良方，但其實可能使人精神振奮，導致入睡困難。相較之下，熱水澡反而更有助於調節體溫，因為洗完熱水澡後，人體會透過手腳排放更多熱量，降低核心體溫，反而讓人更快進入睡眠狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

肖肯醫師（Dr. Shokeen）也曾在《赫芬頓郵報》的Podcast節目上表示，冷水澡雖有喚醒活力、美膚促進血液循環等多種好處，但並不適合用來幫助入眠。

為提升夏季睡眠品質，漢斯沃斯建議幾個替代方法：

一、洗澡改為泡澡：泡澡不僅可放鬆身心，亦可沖掉一整天的汗水與油脂，對於過敏體質者更能洗淨沾附在身上的花粉。

二、冰鎮襪子：睡前將襪子放入冰箱幾小時後穿上，有助降溫，因足部血管能有效散熱。

三、天然材質寬鬆睡衣：避免穿著緊身或合成纖維衣物，如尼龍、聚酯纖維等，這些材質不透氣，反而更容易讓人出汗。

四、冰枕小撇步：可將枕頭套放入密封袋中冷藏30分鐘，睡覺時更加涼爽舒適。

五、多喝水：白天適量補充水分，有助身體調節體溫、避免因流汗過多導致脫水。

延伸閱讀

▸ 前女友嫁人...癡情男想挽回「偷裝GPS跟蹤」 驚見她外遇小王上摩鐵

▸ 資助「兒子女友」267萬留學！分手後男方媽怒討錢 法院這樣判

▸ 原始連結