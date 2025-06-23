45歲男靠吃紓壓「胖到280公斤」　躲家6年不敢出門

▲吳先生胖到280公斤，經過減重和縮胃手術順利減重。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

45歲吳先生國小六年級就已經90公斤，成年後的體重更是持平在180公斤左右，但他總認為自己是「靈活的胖子」，不因體型龐大感到困擾，不過在10幾年前因工作不順以吃紓壓，體重直線飆破280公斤，因此畏懼旁人目光而長達6年足不出戶。經過努力瘦身到150公斤，終於可以進行縮胃手術，醫師切除4.5公斤的贅皮，體重也順利降到80公斤。

收治該病例的一般外科醫師張健輝指出，吳先生初期因過胖無法移動、無法抽血，因此醫療團隊先從飲食調控、運動介入，由營養師制定素食飲食計畫、內科醫師以藥物治療、復健科安排運動計畫，瘦至200公斤後才有辦法到院進一步檢查。

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張健輝說明，吳先生減重手術最大的挑戰在麻醉風險與手術併發症，國外文獻記載，BMI 50～60以上，在麻醉狀態下發生心肌梗塞、中風、肺靜脈栓塞等併發症的機率急遽上升，病人當時的BMI已經高達87，遠超過病態性肥胖（BMI40），因此就算減至手術時的155公斤，仍有相當風險。

胃繞道手術和縮胃手術都是耳熟能詳的減重手術，張健輝說，胃主要分泌飢餓荷爾蒙，遠端小腸則是負責分泌飽足荷爾蒙，這兩種手術概念都是藉由改變腸胃道路徑，改變荷爾蒙濃度，縮胃後會加速胃排空，與繞道手術都能讓食物提早進入遠端小腸，刺激小腸的飽足荷爾蒙上升，進一步將飽足訊號傳遞至腦部下視丘，停止飢餓感。

張健輝進一步說明，胃的功能區是垂直區分，因此縮胃手術是以腹腔鏡手術垂直切除部分的胃，保留既有功能，減少儲存食物功能，但術後長期下來，仍有近三成的病人會出現復胖情形，因此病人仍要自我努力維持，不能完全倚賴手術。

醫學上現有減重方式繁多，從口服藥物、瘦瘦針、胃內水球、打肉毒到縮胃手術、繞道手術，效果不同，適用對象也不同。張健輝提醒，肥胖牽涉多種成因，甲狀腺、腎上腺等內分泌失調、代謝問題都可能導致，並非每個人都能透過藥物或手術治療，因此必須透過詳盡檢查，加上病人自己的毅力、行動力，才有可能對症下藥。