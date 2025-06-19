ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

輕度知能障礙40%變失智　醫教5招預防：打麻將、玩拼圖能延緩

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲打麻將等12種心智有氧運動，有助於延緩記憶持續衰退。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

人活愈久愈擔心失智症上身，許多民眾都關心該如何預防。台大醫院神經部資料顯示，正常老化到出現失智症徵兆前，常有一段「輕度知能障礙」過渡時期，每年約15%至40%會成為失智症，但有5招可避免記憶持續衰退，包括多做「心智有氧運動」、減輕壓力、攝取健腦飲食等，民眾可及早培養習慣以防患未然。

這5招分別為減輕壓力、培養心智有氧運動習慣、攝取有益大腦的飲食、從事體能運動、謹慎的藥物管理等，重點分列如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●減輕壓力
可學習放鬆技巧，並保持充足睡眠，而且要平衡工作與休閒，同時應對生活設定合理期待，也不忘與人分享感受，更重要是多笑一笑，若出現焦慮或憂鬱情緒時，則應及早求助醫療協助。

●培養心智有氧運動習慣
共有12項建議，包括閱讀、繪畫、木工、園藝、針織、下棋、玩拼圖遊戲、玩填字遊戲、打麻將、打撲克牌、打電動、上社區大學等，都是訓練大腦、延緩退化的好方法。

●攝取有益大腦的飲食
建議每天至少喝6杯水、吃5份蔬果，每週至少吃魚2次，避免宵夜與壓力性進食，並減少加工食品及高升糖碳水化合物，也要盡量避免動物性脂肪和過量咖啡，同時補充維生素C、E，都可延緩腦部老化。

●從事體能運動
運動前一定要暖身，並穿著合適裝備，且不忘循序漸進延長時間、強度，也建議將活動融入日常，例如爬樓梯、快走等，同時每週至少要運動2次、每次至少30分鐘，很重要一點是選擇自己喜歡的運動，才能長期維持；若要到戶外，建議選在陽光較柔和的時段進行，增加日照也有助健康。

●謹慎的藥物管理
應了解服用藥物的主要作用及副作用，並妥善保存藥袋資訊，不宜自行停藥，特別是中樞神經相關藥物如安眠藥，一定要限量使用，必要時須諮詢醫師。若有情緒困擾，要經醫師指示使用抗焦慮、抗憂鬱藥，有助改善記憶與整體狀態。

【被警衛耽誤的藝術家】落葉堆出卡通圖案　送給畢業生超暖心

關鍵字： 失智症 防治 老化 健腦飲食 運動 心智有氧運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

代糖傷男性生育力　研究首度證實：吃多會「殺精」25%

今年腸病毒7例重症新生兒4死　南投弱勢家庭幼童免費打疫苗

台中女白內障「只看見30cm以內」　醫警告：再拖恐青光眼

要價百萬「失智症新藥」延後抵台　國內首針開打時間未定

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高卻「一堆人吃」

營養師分享11個經常搞混的健康觀念！零食放心吃、吃飯順序不一定要從青菜開始？

輕度知能障礙40%變失智　醫教5招預防：打麻將、玩拼圖能延緩

不吃米飯恐害禿頭！皮膚科醫師揭「掉髮元凶」：3食物可替代

失智症是絕症？權威醫點破迷思：這三種失智「有機會逆轉」！

讀者迴響

回到最上面