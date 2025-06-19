9旬翁主動脈弓血管瘤復發　醫「不開胸、心臟不停跳」完成手術

▲長庚醫院引進新式的胸主動脈分支支架植入手術。（圖／長庚醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

現年90歲的柯老先生，6年前因突發性胸痛就醫，確診為「急性主動脈剝離」，緊急接受全開胸的胸主動脈置換手術，挽回寶貴生命，今年他因為主動脈弓血管瘤快速擴大至6公分，需要再次手術，林口長庚心臟血管外科團隊引進新式的胸主動脈分支支架植入手術，手術歷時3個小時，順利將主動脈瘤完全被分支支架所隔絕。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，該個案的主動脈弓血管瘤一來因為靠近心臟，二來因為其分支的血管負責把血液送到頭部，是非常危險的手術區域，面對這類主動脈弓區域的複雜病變，傳統治療方式需要進行開胸手術，建立體外心肺循環、降溫、心臟暫時停止，甚至短暫腦部缺血，雖然有效，但風險相當高。

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陳紹緯說，新式的胸主動脈分支支架手術，可取代傳統的開胸手術，一樣有效，但是風險更低。整個手術過程不需要30公分的開胸傷口，僅需經由腹股溝、頸動脈、腋下的小切口，在混合手術室下完成，手術時間及出血量都顯著減少，特別是針對高齡高風險病人，可降低中風、腎衰竭、心臟衰竭等手術風險。

林口長庚心臟血管外科鄭羽廷助理教授指出，過去處理主動脈瘤包括使用人工血管進行外科繞道手術，或利用大小支架並排的方式進行，但是這些方式存在傷口護理及大小支架間滲漏的風險，可能導致手術失敗，而新技術可以即時進行3D影像重組，利用術中即時的高精準度影像導引，達到毫米級精準定位。