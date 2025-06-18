研究揭「長者腹膜透析」降心血管風險　健保加碼補助遠距管理

▲林口長庚紀念醫院記者會分享透過創新照護制度與團隊支持，協助年逾九旬的洗腎病人選擇居家腹膜透析，活出有品質的老後生活。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據健保署統計，台灣目前洗腎人口超過9萬人，超過9成都在醫院接受血液透析，可以居家執行的腹膜透析僅占6.7%。許多人認為腹膜透析只有年輕族群合適，林口長庚今（18）日發表最新研究，高齡患者接受腹膜透析的心血管疾病住院、死亡風險明顯下降。而健保更從今年5月21日起給付腹膜透析的「病人遠距管理」，透過醫院遠端監測，安全性再提升。

林口長庚腹膜透析團隊上午舉辦記者會發表最新醫療成果，長庚醫院腹膜透析科主任張明揚指出，目前林口長庚紀念醫院約有380名腹膜透析病友，其中65歲以上約占四分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張明揚說，過去許多病人與家屬對腹膜透析存在刻板印象，總以為只有年輕病患才適合使用腹膜透析，這其實是錯誤的迷思。事實上，只要有適當的支持系統與照護團隊，年長者一樣能正確操作透析裝置，在家中安心完成治療。

長庚高齡醫學科主任顏介立援引林口長庚團隊針對健保資料庫的研究指出，在進行傾向性評分(Propensity Score)配對後的48,803名新進入透析的老年患者中，相較於血液透析，接受腹膜透析者的心血管疾病住院風險下降26%；且心血管疾病死亡風險下降高達38%，具高度統計顯著性。

顏介立強調，這些結果顯示，腹膜透析不僅能提升高齡者的生活自主性與彈性，更可能在醫療實證上帶來實質的生存效益，特別是對於原本就處於心血管高風險族群的長者而言，是值得優先考慮的選項。

▲林口長庚護理團隊注意到此類病人，自行開發「創新換液輔具」，透過此輔具大大提升長者居家透析的安全性，讓原本因為手部顫抖、視力變差的病人也能順利接管。（圖／記者洪巧藍攝）

93歲的于阿公以高齡使用腹膜透析個案身分出席現場，他的兒子分享，父親原本因長期服用止痛藥導致腎功能惡化，後來醫師建議透析，經過比較後選擇了腹膜透析。「爸爸雖然高齡，但個性開朗、喜歡外出，腹膜透析讓他白天能自由活動，不受血液透析時間限制。」

健保署醫務管理組組長劉林義表示， 台灣已邁入高齡化社會，加上少子化，未來缺工是可以預見的，所以，健保署從去年開始推動各項居家醫療，包含在宅急症照護、居家腹膜透析等。健保署投入4.3億專款鼓勵民眾使用腹膜透析，醫療院所不必因此再開病床，一般人原本擔心在家洗腎安全性，現在也證實不僅安全還可以降低心血管疾病風險。

劉林義指出，健保今年也更新增「全自動腹膜透析機搭配『病人遠距管理』相關費用」從5月21日起納入給付，每個月支付2499元給醫療團隊，民眾使用這項服務不用額外花費，透過遠距監測提升腹膜透析的可近性與照護品質。健保署目標希望新發生洗腎病人的腹膜透析占比至少可以達到10%，整體則上升至8%。