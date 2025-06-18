起床「遮1眼」自我檢查視力　醫：雙眼落差、中間黑點速就醫

▲藥廠調查發現亞太區民眾對視力健康的普遍認知與實際行動之間存在顯著落差。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

長時間用眼、使用3C已經是大家日常生活的一部分，伴隨而來眼睛疲勞、出現異常等情況也更加常見，但是要怎麼樣才能及早發現？基隆長庚醫院院長暨眼科部教授賴旗俊提醒，由於人的眼睛有主視眼與輔視眼之分，若輔視眼出現問題可能不易察覺，建議每日起床時各遮一眼，自行檢查雙眼視野是否有差異、模糊、中間黑點或黑斑、扭曲及辨色能力下降等異常，若發現異常就應儘速就醫檢查。

羅氏藥廠日前發布「2025年亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）」結果。這項涵蓋台灣在內，橫跨澳洲、香港等八個國家，對逾4,000位40歲以上民眾進行的跨國研究，揭示了亞太區民眾對視力健康的普遍認知與實際行動之間存在顯著落差。

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調查結果歸納出民眾眼科認知的「兩好三壞」現象，在「兩好」方面，民眾普遍高度重視自身視力健康，並警覺視力問題將嚴重影響其工作與日常生活，然而，「三壞」困境卻更令人擔憂。

首先是「疾病認知不足」，對於多種常見的視網膜疾病，許多民眾表示完全不熟悉。其次為「預防行動消極」，儘管大多數成年人擔憂視力，卻只有少數人定期進行眼部檢查，不少人甚至等到症狀出現才尋求協助，或從未看過眼科專業人士。第三則是「照護者面臨沉重負擔」，大多數眼疾患者的照護者表示面臨心理壓力、疲倦等嚴峻挑戰。

賴旗俊說明，儘管大家很擔心罹病後的影響，但疾病認知仍有待加強。像是濕性年齡相關性黃斑部退化病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜靜脈阻塞這三類常見的視力刺客，民眾在疾病認知度全部都不及格，甚至高達4至6成的受訪者完全不熟知這類疾病。

此外，民眾對於疾病的檢測與治療仍有待加強，逾40歲成人中，超過9成擔憂視力健康，但僅有不到3成的受訪者每年或更頻繁進行眼部檢查。

賴旗俊進一步強調，許多眼科疾病都沒有辦法逆轉病程，但透過早篩早治的方式，有望在疾病惡化前就先穩定控制病程，減輕後續對於患者本身及照護者的衝擊。

賴旗俊提醒，由於人的眼睛有主視眼與輔視眼之分，若輔視眼出現問題可能不易察覺。建議每日起床時各遮一眼，自行檢查雙眼視野是否有差異、模糊、中間黑點或黑斑、扭曲及辨色能力下降等異常，如若發現異常應儘速就醫，並在醫囑下進行眼底斷層掃描（OCT）與眼底螢光血管攝影等重要檢查。

賴旗俊說明，今日已有多元且有效的藥物，可以幫助患者控制黃斑部病變與眼中風，也由於眼科疾病可能對個人及家庭生活造成嚴重影響，民眾應注重日常保健，並採取積極預防措施。此外，建議40歲以上人士進行首次眼科專業檢查並定期追蹤，以期及早發現、及早治療，減輕家庭經濟與照護壓力。