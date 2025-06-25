才20歲就心梗！醫揭「3症狀」快就醫：年輕人不是鐵打的

▲近年來年輕人心肌梗塞發病率逐漸提高。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

近年來心肌梗塞年輕化的現象越來越明顯，不僅熬夜族要當心，就連生活作息正常、愛運動的年輕人也不能掉以輕心。大陸近日接連出現年僅20歲男大生突發急性心肌梗塞的驚險案例，引發社會關注。醫師也呼籲，若出現胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，務必盡快就醫檢查，不要以為年輕就是本錢。

根據陸媒《大參考》報導，河南鄭州一名20歲男大生發病前連續幾天幾乎整晚打遊戲，生活作息嚴重失調，甚至有時候連正餐都沒吃好。某天他突然胸口劇痛、大汗淋漓，緊急送醫後，檢查發現是嚴重心肌梗塞，心臟冠狀動脈已經完全阻塞，醫師立即進行手術打通血管才保住一命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師警告，心肌梗塞來得急、致死率高，尤其現代年輕人長期熬夜、壓力大，已成為隱形殺手，若忽略身體警訊，恐一發不可收拾。另一個案例則發生在南京，20歲大學生小健（化名）雖無抽菸、喝酒等壞習慣，平時還喜歡練跆拳道，作息健康。

據了解，小健健半年來他偶有胸痛，起初不以為意，沒想到一次體育課2000公尺長跑後，胸痛加劇還大冒冷汗，才被緊急送醫。經心臟造影檢查，醫師診斷他為急性非ST段抬高型心肌梗塞，連通心臟的一條主要血管完全阻塞，只能靠旁支血管供血，最終需置入心臟支架維生。

對此，醫師表示，儘管小健平時生活規律，但可能因壓力、遺傳、不自覺的身體發炎反應等綜合因素導致血管問題。最終雖成功控制病情，但他未來恐須長期服藥、定期追蹤。醫師也再次呼籲，不論年齡高低，若出現胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，務必盡快就醫檢查，不要以為年輕就是本錢，心肌梗塞不分年齡，忽略警訊恐釀大禍。

延伸閱讀

▸ 王文洋又爆包養人妻！產子200萬買斷 律師驚：貧窮限制想像

▸ 妹子跟男友同居平分房租 他突蹦「這句話」網友狂勸分

▸ 原始連結