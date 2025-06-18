超常煮高麗菜！　醫揭「特別成分」：對身體真的好

▲許多人喜歡吃高麗菜。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，高麗菜對身體真的很好！除了富含維生素C、維生素K、葉酸、鉀、硫化合物，還有一種很特別的成分「維生素U」，有研究發現，它對保護胃黏膜、幫助胃潰瘍癒合很有幫助。

「為什麼我這麼常煮高麗菜？」劉博仁17日在臉書說， 有位太太問他，「為什麼你做菜，經常會有高麗菜？」他笑笑地說，「因為它真的是便宜、健康又百搭的好朋友啊！」

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劉博仁表示，不瞞你說，高麗菜在他家的冰箱裡幾乎全年不缺，除了因為好保存、煮法多，最重要的是它對身體真的很好。

▼醫師說，在菜市場看到一顆青翠的高麗菜，不妨帶回家，讓它成為你健康生活的一部分！（圖／記者蔡佩旻攝）



劉博仁指出，高麗菜裡面藏著什麼好東西？高麗菜不只是纖維多而已，它還含有一種很特別的成分，叫「維生素U」（學名是S-methylmethionine），雖然它不是真正的維生素，但有研究發現，它對保護胃黏膜、幫助胃潰瘍癒合很有幫助。

劉博仁提到，早在1950年代就有醫學文獻提到，讓胃潰瘍患者每天喝新鮮高麗菜汁，竟然比一般療程還快好；研究也證實，高麗菜汁可以改善腸胃不適，提升生活品質。

劉博仁說，此外，高麗菜也富含：

1、維生素C：增強免疫力、抗氧化。



2、維生素K：幫助凝血與骨骼健康。



3、葉酸：孕婦與細胞修復的好幫手。



4、鉀：幫助降血壓。



5、硫化合物：有助於肝臟解毒，還有抗癌潛力！

劉博仁表示，那高麗菜可以怎麼料理？高麗菜超百變，你可以這樣做：

1、快炒：加點蒜頭、辣椒，拌炒一下就香噴噴。



2、高湯煮：加在排骨湯、雞湯裡，甜味整個出來。



3、涼拌：切細絲，搭配芝麻醬或日式醬汁，超清爽。



4、煎餅捲：韓式煎餅、手捲餅裡放點高麗菜絲，增加口感。



5、高麗菜飯：電鍋一鍋煮，加香菇和蝦米，變成全家的下飯好菜。

劉博仁指出，所以啊，煮高麗菜不是為了省錢，而是為了健康！對腸胃好、對免疫好、對整體身體都好，「難怪我三不五時就愛煮它，下次你在菜市場看到一顆青翠的高麗菜，不妨帶回家，讓它成為你健康生活的一部分！」