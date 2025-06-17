腳腫非小事！婦罹患深層靜脈血栓　台東馬偕緊急抽栓救回左腿

▲台東馬偕緊急抽栓救回婦人左腿。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名63歲婦人因左腿紅腫疼痛長達一週，原在外院接受藥物治療但未見好轉，腫脹加劇至無法行走，經家屬緊急轉診至台東馬偕紀念醫院，經詳細檢查發現為左側髂靜脈嚴重深層靜脈血栓，整段靜脈完全阻塞，導致左腿腫脹發紫。心臟內科呂孟穎醫師翌日隨即安排血管內機械抽栓手術，成功移除血栓，術後當晚腫脹即明顯緩解，患者隔日即能下床行走，術後一週順利康復出院，重返正常生活。

呂孟穎醫師表示，髂靜脈位於大腿鼠蹊部深處，當血栓阻塞此處，猶如雪山隧道嚴重塞車，導致整個花東交通線癱瘓，唯有「疏通隧道」才能恢復血流順暢。為提供更完善的治療選擇，台東馬偕自三年前引進「經皮機械性血栓清除術（Percutaneous Mechanical Thrombectomy）」，相較傳統導管溶栓治療，具有除栓速度快、出血風險低、恢復期短等優勢。此項技術至今滿三年，已成功為15名患者解除血栓痛苦，年齡橫跨11至96歲，且無復發紀錄，堪稱值得推廣的創新醫療技術。

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呂醫師進一步說明，下肢血液回流仰賴腿部肌肉幫浦作用，一旦肌力不足或血液凝結異常，靜脈血液滯留易形成血塊，進而阻塞深層靜脈，引發紅腫、疼痛、發熱等症狀。臨床上常見病徵包括單側下肢腫脹疼痛（俗稱「胖胖腿」）、腳踝色素沉澱（「暗沉腿」）等，常發生於久坐久站族群。部分患者早期無明顯症狀，增加誤診與延誤治療風險。若栓塞影響至髂靜脈，嚴重時甚至可能引發罕見急症「疼痛性股青腫（Phlegmasia Cerulea Dolens）」，導致下肢缺血壞死，甚至需要截肢。據統計，每千人中約有1人可能罹患此症，推估台東地區每年約有100至200人深受其擾。

針對症狀輕微患者，通常以抗凝血藥物及穿戴彈性襪為主要治療手段。然而，對於血栓嚴重或症狀明顯者，傳統的導管溶栓療法需長時間於加護病房持續輸注藥物，伴隨較高出血風險及住院時間，對高齡或多重慢性病患者並不理想。台東馬偕引進之「經皮機械性血栓清除術」屬微創血管介入療法，透過導管機械方式快速清除血栓，能有效縮短治療與住院時間，並保護靜脈瓣膜、降低併發症，患者可迅速恢復行動力，在地即享醫學中心級醫療品質，無須遠赴外地。

呂孟穎醫師呼籲，若血栓脫落進入肺部血管，可能導致致命性肺栓塞，民眾如出現單側下肢紅腫疼痛、皮膚變色或呼吸急促等血栓相關症狀，應儘速就醫。台東馬偕紀念醫院血管診療團隊具備完整深層靜脈血栓診斷與清除技術，致力讓台東地區民眾在地即可獲得高水準、安全、有效的治療服務，守護健康無須奔波。