快訊／腸病毒增2死！新生男嬰重症「敗血症」加護搶救中

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒新生兒重症頻傳！疾病管制署今（17）日公布國內新增2起新生兒腸病毒死亡，為上周公布的重症個案，另新增一起重症為出生僅3天的男嬰，染伊科病毒11型併敗血症，目前仍住新生兒加護病房治療。今年累計7例腸病毒重症，其中5例死亡，為6年同期最高；其中5例為新生兒，4例死亡。

疾病管制署今日公布上周國內新增1例腸病毒重症，以及2起腸病毒重症死亡，全都是新生兒。疾管署說明，重症個案為南部新生兒男嬰，出生後第3天出現發燒、呼吸窘迫、黃疸收治新生兒加護病房，檢查有腸病毒腦膜炎併敗血性休克，伊科病毒11型檢驗陽性，目前仍住新生兒加護病房中。

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至於死亡個案，都是上周公布的重症個案，分別是出生6天大發病女嬰、出生3天大發病男嬰，均因染伊科病毒11型併敗血症休克不幸過世。

根據疾管署統計，腸病毒就診人次上周升至6009人次，較前一周5257人次增加14%，目前仍處低點，距離流行期11000人次尚有一段距離。社區流行病毒以伊科病毒11型最多（佔34%），其次為克沙奇A6型（佔22%）和克沙奇A2型（佔12%）。

疾管署副署長羅一鈞表示，雖整體腸病毒輕症尚未到流行期，但新生兒腸病毒重症疫情嚴峻，今年累計7例腸病毒重症（含5死），重症病例數為6年同期最高，其中新生兒佔5例（含4死）均為伊科病毒11型重症，另2例分別為1個月大嬰兒（伊科病毒11型重症已出院）、1歲幼兒（克沙奇B5重症死亡）。目前預估至7月底均為新生兒腸病毒流行期間，請準爸媽和照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。