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不是一路猛到尾！研究：男性生育力在2時間點明顯衰退

▲▼男性,下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男性睾丸衰老分為兩大階段。（示意圖／Pixabay）

文／每日健康

隨著晚婚與高齡父親現象日漸普遍，男性生育能力的變化也逐漸受到重視。根據《Nature Aging》期刊最新發表的研究，由中國科學院動物研究所郭靖濤團隊主導，研究團隊建立了一個涵蓋21至69歲35位男性的「人類睾丸單細胞轉錄組圖譜」，深入揭示男性生殖能力隨年齡變化的關鍵機制。

■ 研究重點：睾丸衰老分為兩大階段
研究分析了來自睾丸組織樣本中超過21萬4千個細胞的基因表現，每個細胞平均檢測2318個基因，並將其歸類為14種細胞亞型。結果顯示：
第一階段（約30歲起）：睾丸中的小管周細胞出現早期老化跡象，例如基底膜增厚。

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第二階段（約50歲起）：支持細胞、間質細胞及巨噬細胞等出現明顯的基因表現變化，並伴隨類固醇代謝與免疫功能的重編程，可能直接影響睾丸功能。

■ 精原細胞數量變化是關鍵
隨著年齡增長，生殖細胞中的「未分化精原細胞」數量明顯減少。研究指出：
30多歲男性：精原細胞數量略有上升。

50多歲男性：精原細胞數量顯著下降。

這項發現提示，精原細胞的減少可能是導致男性生育力降低的核心因素。

■ 體重也影響睾丸健康
研究進一步探討體重指數（BMI）與生育功能之間的關聯，發現：
BMI偏高男性（45歲後）：其睾丸生精功能衰退更為明顯，顯示代謝健康狀況與生殖老化密切相關。

■ 新指標：睾丸免疫基因表現
研究團隊也發現，與免疫反應相關的基因在不同睾丸細胞類型中有明顯變化，這可能成為預測男性生育力下降的潛在生物標誌。其中，30多歲時的小管周細胞與50多歲的支持細胞與巨噬細胞皆出現大量差異基因表達。

■ 男性生育力不是「不老神話」
這項研究建立了首個橫跨男性整個生殖壽命的睾丸單細胞圖譜，為理解生育力衰退提供了關鍵線索，也強調了生活方式（如體重控制）對生殖健康的重要性。即使是男性，也應正視年齡與健康對生育能力的影響，及早採取良好生活習慣，才能延緩生殖系統老化。

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關鍵字： 每日健康

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