知名高檔義式冰淇淋「Venchi」出包！外帶盒含螢光增白劑

▲Venchi的「環保外帶盒」檢出違規。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今日公布最新邊境查驗不合格產品，其中有2批義大利知名巧克力、冰淇淋品牌Venchi的「環保外帶盒」檢出違規，一批含不得檢出的紙類「螢光增白劑」，另一批則是溶出試驗不合格，在正常使用狀態下可能溶出有害塑膠物質。另外，還有一批自印度的「胡荽粉」檢出致癌蘇丹色素。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，「香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司」輸入產地為義大利的「冰淇淋環保外帶盒」，被檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類螢光增白劑不得檢出。

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另外，「香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司」有一批同樣自義大利進口的「冰淇淋環保外帶盒」，蒸發殘渣溶出試驗不合格，產品的蓋部位以水(60℃，30分鐘) 、4%醋酸(60℃，30分鐘)及20%乙醇(60℃，30分鐘) 溶出試驗結果，蒸發殘渣值785ppm、3922ppm及264ppm，超過標準的30ppm以下。

上述兩批進口的義大利的「冰淇淋環保外帶盒」製造廠均為K ART ONE S.R.L.，品牌名是Venchi，在邊境必須退運或銷毀，食藥署將針對「香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

另外，「尼亞那有限公司」輸入產地為印度的「胡荽粉」，在邊境被檢出蘇丹色素一號，及殘留農藥亞托敏0.06ppm、得克利0.15ppm，依據《食品安全衛生管理法》蘇丹色素屬於不得使用的化學物質；另依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏、得克利的法規容許值皆為0.05ppm，這批印度的「胡荽粉」在邊境必須銷毀，不得退運。