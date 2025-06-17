女大生全身痛像被卡車輾　醫揪元凶「少吃3物」改善了

▲女大生個性認真，長期備戰考試、熬夜唸書。（示意圖／非當事人／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，一名女大生全身痠痛像被卡車輾過，原來是「慢性發炎」，且和生活方式有關，像是喝手搖飲、長期熬夜、幾乎不運動。他建議對方減少「加工食品、甜食、紅肉」，且規律作息和溫和運動，幾周後她的身體慢慢改變了。

劉博仁16日在臉書說，一位學生的疼痛故事揭開「慢性發炎」的元凶，最近來了一位年輕的患者，是位女大學生，個性認真，長期備戰考試、熬夜唸書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁表示，女大生卻因反覆全身痠痛、肌肉僵硬，甚至早上起床就像被卡車輾過一樣，全身無力、注意力不集中，已經看了好幾位醫師，甚至做過神經、骨科、免疫、風濕相關檢查，但始終找不到明確原因，「最後一位熟識的長輩建議她，來找我試試看功能醫學的方式。」

劉博仁指出，幫患者進行全面性的功能醫學評估，發現她的慢性發炎指標明顯升高，腸道菌相也失衡、自由基偏高，幾項和自律神經、免疫系統有關的指標也都不平衡，這些其實都和「慢性纖維肌痛症」（Fibromyalgia）背後的系統性發炎，以及大腦敏感化（central sensitization）有關。

劉博仁強調，慢性發炎真的和生活方式有關！我們常以為「發炎」只是紅腫熱痛、身體哪裡出問題，但其實慢性發炎是很多文明病的根源，像是糖尿病、憂鬱、失眠、肥胖、免疫失調，甚至是她這樣的慢性疼痛症候群，都是長期「體內低度發炎」的結果。

劉博仁提到，和患者好好談了一次生活作息，果然找到了很多潛在的促炎因子：

►促炎生活型態

1、長期熬夜、睡眠不規律

她常常半夜2、3點才睡，第二天精神渙散。

2、幾乎不運動

因為身體容易疲倦，幾乎都坐著唸書，身體肌肉量明顯不足。



3、情緒壓力大

怕考不好、怕未來沒方向，長期處於壓力荷爾蒙高漲狀態。



4、喝手搖飲、吃加工食品

早餐常吃三明治配紅茶，晚餐為了省時間吃泡麵或速食。

劉博仁提醒，這些都會讓身體長期處於「準備打仗」的狀態，免疫系統、荷爾蒙系統、神經系統紊亂，自然也就容易產生疼痛、疲憊與身心失調的症狀。

劉博仁說，許多科學研究都指出，高糖、油炸、加工食品、紅肉、精緻澱粉，都會誘發體內IL-6、TNF-alpha等發炎因子上升；另外，像是久坐、缺乏運動、空氣污染（PM2.5）、抽菸、長期壓力與失眠，也都被證實會讓身體「火燒不斷」地發炎，這些發炎反應會進一步影響到神經系統，造成腦霧、疼痛敏感、自律神經失調，這就是慢性纖維肌痛症最常見的症狀來源之一。

劉博仁表示，怎麼做？從減少發炎開始，和患者討論了一個系統性的調理策略，希望從根本減少體內發炎：

►營養干預

補充Omega-3脂肪酸、薑黃素、維生素D3、鎂、抗氧化劑等，幫助降低發炎。

調整腸道菌相，用益生菌與膳食纖維改善腸漏、減少內毒素進入血中。

►飲食建議

減少加工食品、甜食、紅肉。

多吃蔬果、魚類、橄欖油、地瓜、糙米等天然抗發炎食物。

►生活調整

每天規律作息，晚上11點前就寢。

一周至少3次溫和運動（像是散步、伸展、超慢跑）。

學習正念、冥想、呼吸放鬆技巧，每天給自己10分鐘「放空」。

劉博仁指出，幾周後患者的身體慢慢改變了，「雖然一開始她覺得『只是吃健康點、早點睡，有那麼神奇嗎？』但3周後回診，她驚訝地說，『我覺得早上醒來沒那麼累了，肌肉沒那麼痛，也沒那麼容易煩躁了』。」

劉博仁提到，這就是身體慢慢從發炎走向修復的過程，慢性疼痛不是單一病因，而是身體整體失調的訊號，只要找到源頭、穩定修復，改善並非不可能！

劉博仁說，如果你或你身邊的人也有類似這種長期痠痛、疲倦、腦霧、焦慮、失眠的困擾，記得這很可能不只是身體累，而是慢性發炎在作怪，找到背後的原因，從飲食與生活中排除「促炎因子」，相信身體發炎一定會獲得大幅度改善。