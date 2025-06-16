裝高血壓閃兵竟靠憋氣　醫：檢測時「要求開口」就可拆穿

▲王大陸等多名藝人涉詐騙閃兵，今遭檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

藝人王大陸等人涉嫌造假閃兵案，今遭檢方正式起訴，起訴書曝光後，民眾發現該集團手法超「陽春」，僅教導涉案者「憋氣」影響血壓量測，這樣居然就能取得複檢資格；醫師說，憋氣雖可使血壓飆升，但只要醫師在檢測過程中要求開口一下，詐騙應會馬上破功，配合檢測的醫院應再詳查。

根據起訴書，該詐騙集團教導涉案役男以憋氣影響血壓檢測，或由槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，先取得醫院開立的重度高血壓（收縮壓 180mmHg 以上，舒張壓 110mmHg 以上）診斷證明書後，據此辦理役男變更體位，從「常備役」改為 「複檢過程中」或「體位未定」，並安排役男至醫院複檢， 接著再由槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機，進而取得重度高血壓的複檢結果，成功閃兵。

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許多人今天看到起訴書中憋氣這一招，都覺得不可置信，直呼這也能過關？對此書田診所家庭醫學科主任何一成說，憋氣確實會導致血壓瞬間飆升，其原理與身體在緊張或劇烈運動後交感神經活化有關；他指出，除了憋氣之外，大便用力或情緒緊張時量測血壓，收縮壓可能一下增加30到60mmHg ，若本身血壓偏高，確實有可能營造收縮壓超過 180mmHg 以上的假象。

何一成也說，這種透過自主憋氣所造成的高血壓屬暫時性，人體缺氧達一定程度會自動恢復呼吸，所以不至於造成長期健康風險；對於詐騙集團藉此闖關成功，他則說，不清楚相關手法，畢竟醫師在正常狀況下會要求民眾量血壓時保持放鬆，若要評估是否真有高血壓，應採長時間、多次測量的標準流程，單靠憋氣照理不至於誤導醫師診斷。

皮膚科開業醫趙昭明出身軍醫體系，過去多次參與兵役檢測相關作業，對於憋氣能取得複檢資格，他覺得不可思議，首先是醫師透過目視便可鑑別眼前役男量血壓時有無憋氣，其次是醫師只要在過程中要求役男講個話，這口氣一憋不住，詐騙會立刻破功，所以過去參與檢測從未見過光靠憋氣就想闖關的個案，多是透過服藥方式調整血壓或心跳。

趙昭明也說，由於醫師端很簡單便能拆穿憋氣伎倆，多名涉案者居然能順利取得複檢資格，實在令人意外，相關檢測醫院應詳加調查，以維護國民兵役義務公平性。