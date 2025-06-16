自殺隔14年再進國人10大死因　15至65歲青壯世代都上升

▲近年自殺率概況。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今公布113年國人10大死因，「自殺」隔了14年又重返排行內，引發關注。對此，衛福部指出，自殺一直是亞洲國家的問題，在台灣，除了老人、小孩之外的「15至24歲」、「25至44歲」、「45至64歲」所有年齡層均呈現上升。

113年的十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)高血壓性疾病、(7)事故傷害、(8)慢性下呼吸道疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)蓄意自我傷害(自殺)。

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根據統計，113年自殺死亡人數有4,062人，比112年增加164人，進一步分析發現，113年0至14歲、65歲以上自殺死亡人數較112年下降，其餘年齡層均呈上升。

值得注意的是，自殺在民國99年曾經進入10大死因，如今是隔了14年又進入排行。國健署心理健康司副司長鄭淑心指出，去年就留意到15歲到45歲青壯世代自殺死亡率上升，過去曾委託台大進行研究，在青少年自殺的研究結果顯示，跟網路使用、父母親離異問題以及睡眠障礙等有關，但壯年世代跟中年世代仍有待進一步分析細部資料。

鄭淑心說，針對青壯世代自殺問題，113年8月1日就推出針對青壯世代心理健康支持方案，截至今年5月初，使用人數已有5萬4,508人。

鄭淑心強調，自殺往往非單一因素，包括生理、心理、社會等各方面，會持續跨部會合作，實施「全面性」、「選擇性」與「指標性」多層次的防治策略，持續倡議自助、救助與助人文化，宣導自殺防治人人有責的觀念。

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