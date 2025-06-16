秋冬恐再一波新冠　羅一鈞：10月疫苗再開打「左流右肺」

▲疾管署預計10月會再開打流感和新冠肺炎疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠肺炎高峰期已過，衛福部今公布統計，新冠掉出113年最新10大死因。疾管署副署長羅一鈞指出，上周就診人次還沒有完全統計完成，但預估會落在約6萬8千人左右，雖然已有下降趨勢，但降幅沒有很大，預估流行期會到8月初，另評估秋冬還會有一波新冠疫情，預計10月1日一樣會開打「左流右肺」的流感和新冠疫苗。

衛福部今公布113年國人死因統計結果， 113年死亡人數20萬1,383人 ， 比112年減少4,192人，死亡率為每十萬人口860.2人，下降2.3%。衛福部指出，主要是新冠肺炎和糖尿病死亡人數減少，分別減少6,000人和962人。羅一鈞表示，以年齡層分佈來說，65歲以上長者死亡數下降最多。

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羅一鈞進一步說明，新冠肺炎從前一年第6名掉到第14名，前一年是8,962人，去年是2,962人，以年齡層分佈來說，65歲以上長者死亡數下降最多，主要是持續提供公費疫苗接種和公費抗病毒藥物，降低染疫後的重症跟死亡風險。

另外，有關國內新冠肺炎疫情，羅一鈞表示，新冠肺炎在上上周已經達到最高點，目前已處在高原期，隨著7月暑假開始，校園群聚會大幅降低，還要看後面實際就診人次去評估，預估接下來秋冬還會再有一波新冠疫情，因此也預計10月1日會開打新冠和流感疫苗，但目前還要再觀察國際上變異株的變化。