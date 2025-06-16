全台胸腔內科新血僅27人創新低　專家憂再爆疫情恐整科「團滅」

▲胸腔內科醫師新血補進困難，恐波及國內重症醫療品質。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

嘉義長庚醫院日前提高收治腦中風病人轉診的條件，也暴露出神經內科醫師人力吃緊的現況，不過消息傳出後，胸腔內科醫師多個群組炸鍋，直呼胸腔內科更缺人，對此台灣胸腔暨重症加護醫學會坦言，人力確實明顯限縮，尤其新冠疫情後，新血補進困難，若再有重大傳染病爆發，很怕胸腔內科會「團滅」。

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會統計，2024年取得胸腔內科專科醫師資格者，全台僅有27人，相較於20年前巔峰時期高達67人，縮減人數超過5成，已創下近年新低。

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對此問題，台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達說，目前醫學會會員人數超過1500人，但會員對於各種胸腔疾病防治無役不與，從肺炎、肺結核、肺癌，到國健署肺癌低劑量電腦斷層掃描的追蹤等，再加上歷年來SARS、H1N1、新冠肺炎等重大疫情，胸腔內科醫師不僅辛勞，還要承擔巨大死亡風險，卻長期沒有得到合理回饋，對於胸腔內科的永續已構成嚴峻威脅。

針對合理回饋，周昆達以支氣管鏡檢查為例，強調其操作困難，風險也高，且需耗費大量時間，健保給付點數和胃鏡檢查相近，而根據健保資料，國內胃鏡每年申報超過百萬件，支氣管鏡卻不到3萬件，但這不代表胸腔疾病患者不需要支氣管鏡，因為光是肺癌新增病例加上復發病例，數量絕對超過3萬，檢查做得少，應是某些該做的檢查沒做，醫院怕做了不敷成本，甚至乾脆選擇不再投資相關設備。

由於來自健保的回饋沒有合理反映價值，自然會產生留不住人的問題。周昆達指出，除了2024年的專科新血吸收陷入谷底，另一嚴重挑戰是訓練多年的好手從醫院出走，且愈年輕一輩愈傾向「用腳投票」，連吵都不吵直接走人。

此外，周昆達也提到，目前菸品健康福利捐的分配有再討論空間，因為胸腔疾病明明與吸菸關聯最密切，菸捐專款卻多流向三高、心血管疾病防治，沒有挹注到胸腔內科的發展，真的需要修正。

周昆達指出，胸腔內科醫師不辭辛勞與風險配合政府政策，但現實面的衝擊若太大，熱情恐有所消退，從專科醫師新血遽減已可見端倪，希望政府機關可安排更多實質鼓勵，否則下一波疫情再臨，可能不是撐不撐得住的問題，而是再無人可撐。