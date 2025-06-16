「前列腺癌、卵巢癌」死亡率上升　國健署揭可能原因

▲若出現腹部腫塊、噁心、嘔吐等症狀，還是要就醫檢查是否為卵巢癌。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今公布113年國人死因統計結果，其中癌症連續43年位居國人死亡原因第一名，而十大癌症標準化死亡率中，「前列腺癌、卵巢癌」上升。對此，國健署指出，前列腺癌主要原因是人口老化，該病年齡中位數一直在82歲，另外也和這兩種癌症在篩檢方面比較不被推行有關，因為缺乏有效實證。

113年死亡人數20萬1,383人， 比112年減少4,192人，死亡率為每十萬人口860.2人，下降2.3%。另113年癌症死亡人數為5萬4,032人，每十萬人口有230.8人因癌症死亡，標準化死亡率為每十萬人口113.3人。

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十大癌症死亡率依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌，死因順位同112年。與112年相較，113年十大癌症除前列腺癌、卵巢癌標準化死亡率上升，其餘均下降。

國健署副署長賈淑麗指出，前列腺癌主要原因是人口老化，年齡中位數是82歲，一直處在高年齡中位數，依照美國預防服務專案小組（USPSTF）建議，55歲~69歲要進行PSA篩檢前列腺癌，需要跟醫師討論，因為篩檢可能導致偽陽性、過度治療和性功能障礙風險，甚至也建議70歲以上男性不需要做篩檢。

而在卵巢癌方面，賈淑麗直言，美國預防服務專案小組（USPSTF）也建議不要對無症狀女性進行卵巢癌篩檢，因此還是建議如果有家族史、做雌激素代替療法、初經早、停經晚、從沒懷孕、肥胖等問題者，若出現腹部腫塊、噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等異常症狀，一定要進行陰道超音波檢查，必要時也要抽血檢驗CA-125腫瘤指標。