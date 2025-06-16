睡到一半總在清晨莫名醒來！　專家曝背後原因：很常見

▲每天在凌晨三、四點突然醒來，讓不少人陷入焦慮。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

相信有不少人總是會在夜深時分，比如凌晨3點或4點這段時間莫名醒來，儘管當下四周寂靜，房間仍暗，但這樣的覺醒卻總是不請自來。根據Sleepfoundation.org的統計，美國有高達35.5%的人表示自己每週至少有三次會在夜間某個固定時段突然醒來。這樣的經歷在多數人一生中或多或少都會發生，並非是單獨的現象。

根據《unilad》報導指出，澳洲斯威本科技大學（Swinburne University of Technology）心理健康中心（Centre for Mental Health）主任莫瑞（Greg Murray）表示，凌晨3點突然醒來，甚至醒來之後會感到焦慮，這其實是一種極具人性的表現。莫瑞更半開玩笑地說，這或許是「災難化思維（catastrophizing）」的最佳展示時刻。在這樣的時刻，人的內心可能會不由自主地浮現種種擔憂，甚至開始回想過去不堪的回憶。

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不過這樣的反應，其根源並非只是壓力或焦慮那麼單純。莫瑞表示，這是我們神經生物學自然運作的結果。當人體經過一段深層休息後，在夜晚接近尾聲時，睡眠荷爾蒙褪黑激素（melatonin）濃度會達到高點，體溫也開始慢慢上升，準備迎接清晨。

與此同時，壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）也開始分泌，這本是人體為應對新一天所做的生理準備，卻也往往是我們半夜驚醒的元凶。

這樣的反應與晝夜節律（circadian rhythm）有密切關聯。即使外界沒有光線或聲響的干擾，我們的生理時鐘仍能憑藉對日夜變化的敏銳感知，調節身體內部的運作節奏。

莫瑞解釋，正是在凌晨這段特定時間，身體開始自動切換成備戰狀態。皮質醇的分泌促使肝臟釋放葡萄糖，提供能量，雖原本設計良善，卻也可能因為白天的壓力積累，使夜晚的皮質醇濃度異常升高，導致我們在相同時段反覆清醒。

這種看似神祕又惱人的半夜覺醒，其實不需要迷信來解釋。無論是否正面臨高壓期，人體內部的荷爾蒙變化與生理節奏，都早已預設好這段「預備甦醒」的時間表，只是在高皮質醇的狀況下，這份「預備」變成了實際醒來。

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