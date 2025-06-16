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270萬人沒做抹片　HPV自我採檢「3分鐘護一生」堵缺口

▲▼ 子宮頸癌 。（圖／李佳純助理教授提供）

▲除了抹片之外，目前已有居家自我採檢的子宮頸癌篩檢工具，不僅隱私度高，準確性也與醫師採檢相近。（圖／李佳純助理教授提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

「6分鐘護一生」子宮頸抹片檢查推行多年，台灣36歲以上女性仍有超過270萬人在過去6年未曾篩檢。專家表示，歷經疫情洗禮，國人對自我採檢模式已不陌生，而篩檢子宮頸癌的人類乳突病毒（HPV）採檢套組同樣可居家操作，全程僅需3分鐘，且檢驗結果與醫師採檢一致率近9成，建議政府積極評估、推廣。

長庚大學護理系助理教授李佳純與團隊多年來推動HPV自我採檢，最近一項在3家醫學中心進行的研究，分析特定HPV自我採檢套組的使用情形與滿意度等，發現自我採檢結果與醫師操作的一致率達88%，滿意度則高於9成，副作用發生率則僅0.7%，證實自採模式具可行性及公衛應用潛力。

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李佳純表示，目前女性未接受抹片檢查的主因包括尷尬、怕痛、工作繁忙與認知不足等，尤其是停經、未婚、長期未有性生活，或已接種HPV疫苗者，常誤以為自身風險較低故不必篩檢，但其實只要有性經驗，便應定期接受篩檢；此外，HPV疫苗雖可預防多種高風險病毒型別，卻無法涵蓋所有致癌亞型，篩檢仍是必要手段。

針對自我採檢，李佳純說明，其便利性高，可在家中獨力完成，不只能降低醫療人力依賴，也省去往返醫療院所與候診時間，且操作方式簡單，只需將採樣棒輕輕置入陰道內旋轉約3圈，再放入收集容器，後寄回檢驗單位，不久便可上網查詢結果，顯著降低檢查時的不適與心理抗拒。

▲▼ 子宮頸癌 。（圖／李佳純助理教授提供）

▲子宮頸癌自我採檢操作容易，全程僅需3分鐘左右。

李佳純指出，目前政府雖針對特定年齡層提供1次HPV檢測補助，但仍須於醫療機構由醫師操作，未提供自我採檢套組，故團隊建議，應積極推動自我採檢，可結合衛生所、藥局、校園等據點發放免費採檢套組，初期由政府補助成本，待推廣成熟，再考量轉為部分自費，以建立永續的篩檢制度。

李佳純強調，與傳統抹片檢查每3年做1次不同，HPV檢測若無異常，間隔可延長至5年，更符合現代女性的生活節奏，故許多國家已將自我採檢納入常規篩檢模式，透過保險給付或公費補助以利推廣，建議政府先從民眾提升自我採檢的認知做起，再逐步建構抹片與自我採檢並行的機制，將更有助台灣對齊世界衛生組織2030年消除子宮頸癌的重要目標。

國健署表示，今年起新增35歲、45歲及65 歲女性可接受1次免費HPV檢測，未來將持續蒐集國際文獻及實務作法，滾動修正並精進子宮頸癌篩檢政策。

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關鍵字： 子宮頸癌 HPV檢測 自我採檢 女性健康 政府補助

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