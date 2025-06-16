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「小孩躺地尖叫」媽霸氣起身　醫見下一幕：膽戰心驚

▲小女孩，哭泣，媽媽，安慰，傷心，難過，同理心，童年，教育。（圖／記者王盈雅攝）

▲當時小孩躺地鬧脾氣，讓媽媽霸氣起身。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師傑登分享，看到一名媽媽把孩子的小手一拉，直接整個拎起來，雖然最後好像沒事，「但看得我膽戰心驚」，因5歲以下小孩很容易發生「牽拉肘」。

傑登醫師近日在臉書說，在外面吃晚飯時，看到隔壁桌的孩子在鬧脾氣，躺在地上尖叫不肯起來，成為全場焦點；這時媽媽突然霸氣起身，看起來是打算先把孩子帶出去，「我心裡微微點頭：先帶離現場轉注意力就對了。」

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傑登醫師表示，沒想到媽媽是把孩子的小手一拉，整個拎起來，雖然最後好像沒事，「但看得我膽戰心驚」；預防你可能不知道，5歲以下小孩很容易發生「牽拉肘」（又稱保母肘），醫學上叫「橈骨頭半脫位」。

傑登醫師解釋，原因是小孩的肘部關節還沒發育完成，在抓著手腕用力拉扯時，導致肘關節脫臼，症狀主要是明顯的肘部疼痛、受傷的手臂不敢動 (尤其是肘部以下)，像變成獨臂神雕大俠楊過。

傑登醫師指出，除此之外，牽著小孩走路時突然一個踉蹌，幫小孩穿脫較緊的上衣時太用力拉，玩人體盪鞦韆，都有可能會發生牽拉肘。

傑登醫師提到，治療方式雖然不難，經專業醫師徒手復位後，通常可立刻改善，但預防還是最重要的，例如抱小孩時請從腋下抱起，幫小孩穿脫衣服時請輕柔，去玩真的盪鞦韆，但一樣要小心，都能減少牽拉肘發生的機會囉。

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關鍵字： 傑登醫師 牽拉肘 親子

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