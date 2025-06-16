中年男長期酗酒嚴重影響B1攝取　引發腦病變走路不穩送醫

▲酗酒、營養不良者等嚴重缺乏維生素B1者，是韋尼克-高沙可夫症候群高危險群。（示意圖，photoAC）

記者高堂堯／南投報導

50歲中年男子因出現意識混亂、躁動不安、步態不穩等狀況，被家人帶至急診就醫，經檢查發現竟是缺乏維生素B1所引起的腦病變「韋尼克-高沙可夫症候群」；醫師表示，家屬透露該男長期獨自喝悶酒、屬該症候群的高危群，所幸在安排住院並給予高單位維生素B1，症狀漸漸改善。

衛福部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆指出，「韋尼克-高沙可夫症候群」(Wernicke-Korsakoff Syndrome)是由韋尼克腦病變(Wernicke encephalopathy)及高沙可夫症候群(Korsakoff syndrome)所組合成的神經系統病變，患者可能會出現視力模糊、步態不穩、意識障礙、記憶力下降、時間與空間定向障礙等症狀；而酗酒、營養不良者等嚴重缺乏維生素B1者是高危險群，治療方面需及早發現，並施予高單位維生素B1，可讓病人症狀逐漸恢復。

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▲衛福部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆看診情形，非文中病人。（圖／記者高堂堯攝）

南投醫院營養師黃淑敏解釋，化學名稱為硫胺(Thiamin)的維生素B1，屬水溶性維生素，因人體無法自行合成、須由食物補充，目前已有許多研究證實其對人體神經傳導具有生理功能，若長期缺乏B1會影響神經肌肉系統之功能失常，例如肌肉無力、周邊神經麻痺等症狀；特別是酗酒者，會因過量飲用酒精而影響維生素B1的攝取、代謝與增加流失率。

另衛福部在民國111年所公布之國人膳食營養素參考攝取量，成年男女性每天之B1建議量分別為1.2與0.9 mg；黃淑敏表示，食物中以小麥胚芽與瘦肉為最豐富的維生素B1來源，全麥麵包、黃豆、芝麻等也皆為良好來源，而精輾過的白米因在加工中受到破壞，幾乎不含維生素B1，他建議民眾戒酒、均衡飲食，降低罹病風險。