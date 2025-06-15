低頭族「頸椎退化」嚴重恐影響大小便　頭痛、手麻5大警訊當心





▲頸椎退化治療方式之一，高強度磁能治療，示意圖非當事個案。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

現代人長時間使用3C產品、低頭習慣，讓頸椎退化與椎間盤病變的問題日益嚴重。醫師指出，頸椎退化的常見症狀包括肩頸部的痠痛僵硬、枕部或後腦勺的頭痛，若手麻無力或者頸部活動受限等，也都是警訊，提醒民眾應及早注意接受治療，否則最嚴重情況，脊髓受壓迫可導致行走不穩、步態改變，甚至影響大小便功能。

根據衛福部健保署 《112年度全民健康保險醫療統計年報》資料顯示，2023年因變形性背部病變與脊椎病變就醫人數逾168萬人，另有超過76萬人因椎間盤疾病就醫。根據另一項健保資料庫回溯世代研究發現，頸椎退化的盛行率隨著年齡增加而提升，尤其是50歲以上族群風險明顯提高。

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恩主公醫院復健科主治醫師薛千川分享，曾收治一名50多歲男性，本身從事倉儲管理工作，因頸椎間盤突出進行手術治療，術後數個月復健效果不理想，身體無力的情況使他的日常生活及工作受到嚴重影響。個案後續轉介至醫院經評估後接受高強度磁能治療，透過電磁場訓練肩頸與腰椎肌群，並結合物理治療進行運動控制重建，終於順利恢復活動功能。

薛千川指出，頸椎退化的常見症狀包括肩頸部的痠痛與僵硬，患者常會覺得像長期「落枕」，即使休息仍感疲倦不適。枕部或後腦勺的頭痛亦常見，尤其在長時間低頭後會加劇，並可延伸至前額。若有手麻、手無力等情況，尤其是拇指、食指或中指麻痺，這可能與頸椎神經根受到壓迫有關。頸部活動受限或轉動時有卡頓、刺痛感，也是警訊之一。

薛千川說明，若病情持續惡化，可能出現肩胛骨內側放射性疼痛，這類疼痛常被誤認為肩周炎，實際上卻是由於頸椎病變所引起。最嚴重的情況下，脊髓受壓迫可導致行走不穩、步態改變，甚至影響大小便功能，這些都是脊髓壓迫的晚期症狀，需立即就醫。

頸椎退化的治療方法可分為保守、介入性和手術三類。薛千川指出，初期患者可通過藥物控制發炎、物理治療改善活動度，或進行如高強度磁能治療等非侵入性治療，這些手段有助於肌肉再教育和緩解疼痛。若神經壓迫明顯，則可考慮神經阻斷注射等介入療法。當症狀嚴重且保守治療無效時，手術如頸椎間盤切除融合術或人工椎間盤置換手術是必須考慮的選項。

薛千川也提到，高強度磁能治療對於術後肌力不足、活動受限或中風後控制障礙等症狀，結合復健訓練後可顯著改善功能，是一項臨床應用中常見的非侵入性復健選擇，惟療效因人而異，建議由醫師評估後執行。