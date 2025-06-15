男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

▲醫師提醒，禁慾可能變成快槍俠。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師白彞維提醒，禁慾可能帶來的4大影響，包括勃起困難、變成快槍俠、精子品質下滑、情緒不穩。

白彞維在臉書說，禁慾100天等於變強壯？還是出大事？網路上流行的「禁慾挑戰」，有人說越忍越強，也有人說會變快槍俠，到底真相是什麼？其實弟弟太久沒開機，真的有可能出事。

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白彞維分享，禁慾可能帶來的4大影響：

1、性敏感度下降，勃起變得困難

對某些人而言，長期缺乏性刺激可能會讓性反應變得較遲鈍，尤其是已經有性功能障礙傾向者。

2、變成快槍俠

部分男性可能出現這樣的情況，太久沒親密接觸，一有機會就過於興奮，反而更容易早洩！

3、精子品質下滑

精子如果長時間沒釋放，過度延遲排精，可能會影響部分男性的精液品質，活動力下降。

4、情緒不穩，影響工作生活

部分人長期壓抑性慾，性衝動無處釋放，可能導致煩躁易怒、注意力不集中，生活品質也跟著下降。

白彞維提醒，長期禁慾可能增加攝護腺發炎風險，定期射精有助於「讓攝護腺運動一下」；也有研究顯示，定期射精可能有助降低攝護腺發炎與癌症風險。他認為，禁慾不是萬靈丹，關鍵在找到對的方法。