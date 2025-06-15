狐臭是遺傳！逾9成有一特徵　醫解析和一般體味差異：光清潔沒用

▲林口長庚皮膚部副部長黃耀立。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

夏季炎熱爆汗，汗臭味可能伴隨而來造成困擾。醫師指出，狐臭和一般體味機轉完全不同，狐臭是遺傳問題，無法靠清潔或者飲食去改善，需要透過治療來處理；且研究顯示，高達98%的狐臭患者會伴隨有濕耳垢，由於自身的氣味可能難以察覺，如果本身有狐臭的家族史，加上有濕耳垢，可能要注意是否有狐臭問題。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，台灣每10個人中就有4人深受腋下多汗以及異味困擾，然而大眾對其成因與治療方式仍存有不少迷思。根據一項最新網路調查顯示，僅不到一成的民眾知道狐臭與遺傳高度相關，超過一半的人以為與肥胖、個人整潔衛生習慣或喜愛吃重口味的食物有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，狐臭是遺傳問題。黃耀立說明，當父母兩人皆有腋下問題，遺傳給下一代的機率高達八成，即使只有一方有，遺傳機率也高達五成；另研究顯示，約98%狐臭患者伴隨濕耳垢，可以作為診斷指標之一。

且狐臭和一般體味也有很大不同！黃耀立指出，一般體味是來自皮膚上的細菌與汗水作用，主要發生在小汗腺，可透過清潔改善。至於狐臭則是要看大汗腺（頂漿腺）活躍度，因為分泌物的豐富蛋白質與表皮上的細菌作用之後，產生刺鼻氣味，無法單靠清潔改善，需要治療。

▲狐臭和一般體味差異。（圖／黃耀立醫師提供）

黃耀立指出，市調顯示相當多民眾仍然在使用止汗劑與體香劑，試圖暫時的遮掩或改善異味，但是長期使用可能造成色素沉澱、阻塞毛囊等問題。

至於對於狐臭治療認知，仍有多數民眾停留在以往手術的印象，擔心需要開刀，會汗水代償、感染問題與疤痕風險。黃耀立表示，目前治療已經進展到「微波熱能止汗術」，透過微波加熱原理，精準破壞大、小汗腺，達到止汗、淨味、除毛等功效，因為處理區塊僅體表面積2%，不會有過去手術那種代償問題，不過相關治療仍屬自費，無健保給付。

目前有1/3接受治療者為青少年，黃耀立提到，青少年會面臨同儕壓力，可能因體臭影響社交，如果等成年才做處理，人格已經塑形完成了，已經受的傷害也回不來了，建議如果有相關問題，在出現第二性徵、開始長腋毛後，就能儘早尋求專業醫師評估。

▲ 清新門診啟動「三振腋味 社交無畏」記者會，代言人李多慧（右）與長庚皮膚部副部長黃耀立（左）。（圖／記者呂佳賢攝）