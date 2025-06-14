北榮婦產科、急診、外科都招滿！院長談留人才：要做不同工不同酬

▲北市醫師公會舉辦「百年風華・傳承永續」系列講座。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內接連發生急診醫師出走，神經科醫師招募困難等情況，台北榮總院長陳威明今（14）日表示，急重難症是國家級醫學中心應該去努力的方向，「不同工不同酬一定要做」。他也提到好消息，今年台北榮民總醫院婦產科、外科、急診住院醫師全部滿招，甚至還有人在排隊。陳威明說，醫院必須讓員工感受到被尊重，給予好的環境、合理的薪資，要把年輕人的熱情喚回。

台北市醫師公會迎接創會百週年，特別策劃「百年風華・傳承永續」系列講座，今日舉辦首場講座，由台北榮總院長、骨科權威陳威明以《唯變不變──臺北榮總的領導與創新》為題進行演說。

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陳威明受訪被問及近期醫院人力流失問題，他強調要讓年輕醫師願意留下來，一定要讓他們感受到醫院的重視，讓他們的勞累被看見，讓他們知道醫院是關心他們的，所以要給予合理薪資，且需隨著外面的環境的調整，給合理的值班費、加班費、底薪、獎勵金，是留人一個關鍵因素。

陳威明指出，身為國家級醫學中心，核心任務就是處理「急重難罕」的重症病患，而不是治療感冒，所以「不同工不同酬一定要做！」他舉例，外科住院醫師目前比其他一般科每月多出8,000元，兒童外科更因為少子化，一個禮拜可能等不到半台刀，薪資也會相對少、欠缺成就感，但他們屬於「消防隊」，國家需要他們，因此北榮每個月多給兒童外科主治醫師5萬元。

至於婦產科，陳威明指出，婦產科醫師照顧產婦十個月，結果半夜要生產，醫師沒有值班，但基於情感因素，大多會回台幫忙接生，是很需要鼓勵的，但北榮不忍心收取指定醫師費，因此由醫院來給予6000元獎勵金，讓醫師甘願半夜出來幫忙。

▲台北榮總院長、骨科權威陳威明醫師以《唯變不變──臺北榮總的領導與創新》為題開講。（圖／記者洪巧藍攝）

陳威明演說時提到，自己始終堅守「盡力而為，做好當下」的信念，並深受恩師羅惠熙主任「不要扼殺年輕人創意」的教誨啟發，奠定日後推動制度改革與臨床創新的基礎。

陳威明核心領導概念為「唯變不變」，他解釋這出自於易經，老祖宗在久遠之前就了解「只有改變才是永遠不變的真理，沒有改變沒有未來」，創新應成為醫療文化的一部分，不是為了追求第一，而是為了讓病人活得更好。他指出，領導者需在變局中守住醫療本質，維繫病人安全與照護品質。

陳威明分享，他上任初即宣示的「五好」政策──防疫好、照顧好病人與同仁、教好學生、營造好工作環境、建立跨體系合作──並認為唯有讓員工無後顧之憂，才能提供令人感動的服務。院方也實踐於多項具體措施，包括改善宿舍與休憩空間、員工三餐補助、設立幼兒園、藝文活動、醫院綠化等，並由院長親自每月致信全院同仁，公開醫院進度與承諾。

台北榮總在智慧醫療與ESG有著長遠布局，陳威明分享，在臨床與技術發展方面，台北榮總為台灣最早推動微創人工關節置換手術的醫院，累計完成逾三萬台人工膝關節手術，並在AI診斷技術與智慧醫療的應用上持續深耕。北榮也致力於院區節能減碳與智慧管理，更首創偏鄉輔具維修巡迴服務，並積極參與國際醫療援助。