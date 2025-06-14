免費大腸癌篩檢擴大「已87萬人受檢」　早期發現存活率逾9成

▲大腸癌早期無症狀，出現排便異常、腹痛才發現可能已經進入中晚期。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今年起下修免費大腸癌篩檢年齡，擴大至45至74歲民眾，及40至44歲具家族病史者可以每2年接受一次免費糞便潛血檢查。國健署統計，今年截至5月底已經有近87萬人次接受大腸癌篩檢，整體篩檢量也較去年同期提升43.57%。國健署提醒，大腸癌早期無明顯症狀，若能在第0期、第1期發現，5年存活率超過9成，但到了第4期，5年存活率僅剩不到2成。

根據國民健康署111年最新癌症登記資料顯示，大腸癌為10大癌症發生人數第2名，新診斷個案有1萬7,643人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾；另根據衛福部112年死因統計，該年有超過6,000人死於大腸癌。

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國健署指出，早期大腸癌無明顯症狀容易被忽視，然而實證顯示，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。當篩檢結果呈現疑似異常時，也別驚慌，配合進一步接受大腸鏡檢查，大部分的息肉在發現當下即可切除，能夠及早阻斷癌症發生或惡化。

依據國民健康署資料分析顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率超過9成，而第4期5年存活率則降至未達2成，顯示篩檢結果疑似異常、及早確診的重要性。

衛福部今年起免費大腸癌篩檢已經下修年齡，45至74歲、40至44歲具大腸癌家族病史（其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者）的民眾可以每兩年接受一次糞便潛血檢查。

國健署指出，糞便潛血檢查不具侵入性，檢查前也不必限制飲食，僅需攜帶健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，在家使用採便棒刮取檢體，送回醫療機構，等待篩檢結果。遵循下列4步驟：

1.領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名。

2.解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

3.採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

4.送回：將採便管送回醫療院所檢驗。

國健署提醒，民眾可至「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢」網站搜尋提供糞便潛血服務之醫療院所，並積極執行兩步驟：1.多加利用政府補助每2年1次的糞便潛血檢查、2.糞便潛血檢查結果疑似異常時，要進一步接受大腸鏡檢查，以早期發現早期治療，把握治療黃金期。