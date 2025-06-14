百歲翁主動脈剝離險！北醫附醫創「最年長」手術救回

▲北醫附醫完成百歲爺爺挺過主動脈剝離手術。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

台北醫學大學附設醫院心臟外科團隊近期完成一項高難度的急性主動脈剝離手術，成功為一位年屆百歲的病人進行手術治療。醫療團隊歷經8小時的奮戰，順利完成手術，病人不僅在極高風險下倖存，術後恢復狀況良好，甚至能以輪椅推著家人一同行走進行復健，創下全台A型主動脈剝離手術最年長成功案例。

出生於民國15年的蔡爺爺，幾十年來每天爬桃園虎頭山，平日生活作息規律，體能維持良好，雖然高齡近百，偶爾家人也會陪他去走虎頭山步道，他會和山友做運動操，以及每天公園散步做仰臥起坐等鍛鍊肌力。他4月時在家中突發心跳與呼吸停止，先緊急CPR並送醫檢查後，被診斷為急性主動脈剝離，家屬一度陷入兩難抉擇。

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北醫附醫心血管中心主任暨心臟血管外科許傳智醫師指出，蔡爺爺當時心跳、血壓皆偏低，並出現主動脈剝離引發的心包填塞併發症，血液流入心包腔造成壓迫，若不及時手術，恐於48小時內有生命危險，但主動脈剝離手術本身風險極高，術中還可能發生腦中風等併發症；加上病人年齡已超過傳統手術風險評估的上限95歲，手術的困難度更形升高。

不過蔡爺爺也幾度詢問家人，何時展開手術，因此在醫療團隊與家屬充分溝通後，家屬決定手術治療。團隊採「雙主治醫師」制度，由許傳智與心臟血管外科蕭鎮源主任聯手執刀，歷經8小時，順利完成手術，病人術後恢復良好，並積極參與復健，住院約一個月後順利出院。

主動脈剝離是一種極具致命風險的心血管急症，當中層剝離（median layer dissection），血流會衝入血管壁層間，形成真假腔結構，若未即時處置，恐因大量出血或重要器官缺血壞死而危及生命。常見於長期高血壓控制不良、家族病史、動脈瘤體質，或患有結締組織疾病（如馬凡氏症候群）者，65歲以上高齡族群亦為高風險群。

主動脈剝離的症狀多變，最典型為突如其來、撕裂感劇烈胸痛或背痛，有時可能放射至腹部與四肢，甚至誤認為心肌梗塞。病人也可能出現呼吸困難、冒冷汗、意識混亂或單側肢體無力等類中風症狀，若有上述情形，應儘速就醫，把握黃金搶救時間。另主動脈瘤為主動脈剝離的風險因子之一，基因檢測對於家族性主動脈瘤病人有幫助，因此若有家族病史，可諮詢遺傳諮詢門診或專科醫師。