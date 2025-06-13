夯劇《忘了我記得》勾出警訊　8大關鍵分辨老化與失智

▲《忘了我是誰》深刻呈現失智症帶來的衝擊。（示意圖／Pixabay）

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文／常春月刊

最近很夯的戲劇《忘了我記得》中，老帥哥秦漢飾演的主角，原本是個充滿活力、風趣又關愛家人的長輩，卻在不知不覺中，開始忘記鑰匙放哪裡，甚至在熟悉的街道迷了路。這部劇深刻呈現了失智症帶來的衝擊，也讓許多觀眾開始反思：這只是正常老化，還是失智症的警訊？

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嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍提醒，正常老化與失智症的差異不只是記憶力好壞，更關乎生活功能是否受到影響。以下整理出「正常老化」與「失智症」在八大面向的不同，幫助民眾及早觀察自己或親友是否出現異狀，及早就醫評估，掌握黃金治療期。



1.記憶力方面

正常老化：偶爾忘記人名、約會，但稍後都能想起來。

失智症：頻繁忘記重要的事件，甚至無法回憶剛剛才發生的事情，即使被提醒仍無法記起來。

2.語言能力方面

正常老化：偶爾難以找到合適的詞彙表達，但仍能順利完成對話。

失智症：說話時經常停頓，遺忘常用的名詞，甚至無法理解或組織句子，使對話變得很困難。

3.判斷與決策方面

正常老化：偶爾做出不明智的決定，例如買了不需要的東西。

失智症：經常做出錯誤決策，例如穿著不合適的衣物，夏天穿冬天的厚外套。

4. 方向感與時間觀念方面

正常老化：偶爾會忘記今天是星期幾，但稍後能想起來。

失智症：經常迷路，即使在熟悉的地方，也不記得回家的路或不知道身處何地。

5.物品放置方面

正常老化：偶爾會忘記東西放在哪裡，但能透過回想找到物品。

失智症：經常將物品放在奇怪的地方，如把手機放進冰箱，甚至懷疑是別人偷走了。

6.情緒與行為變化方面

正常老化：偶爾覺得焦慮或低落，但情緒能夠調適過來。

失智症：情緒波動劇烈，可能變得易怒、焦慮，甚至對親友變得懷疑或有妄想。

7.專注力與組織能力方面

正常老化：可以同時處理多件事情，但可能比年輕時慢一點點。

失智症：無法完成熟悉的任務，例如煮飯時忘記關火或不記得怎麼煮菜。

8.社交能力方面

正常老化：仍保持社交興趣，喜歡與朋友家人互動。

失智症：對社交失去興趣，變得退縮、不願參與活動，甚至與家人越來越疏遠。

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