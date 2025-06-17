大學眼科微創近視雷射助攻　王齊麟視力清晰攻防更精準

▲王齊麟近期接受大學眼科微創近視雷射，術後恢復清晰視力，攻守更精準，再奪男雙金牌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

羽球場上動作俐落，攻守精準，清晰視力是關鍵！奧運金牌得主王齊麟，近期接受大學眼科微創近視雷射，擺脫長年高度近視困擾，術後恢復清晰視力，在台北羽球公開賽中火力全開，再奪男雙金牌！

▲▼王齊麟接受大學眼科微創近視雷射，術後視力恢復1.2。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

王齊麟透露，自己從國小開始近視，雙眼度數高達800與700度，並有75與100度散光，「只要沒戴隱形眼鏡，眼前就是一片模糊。」他坦言，戴隱形眼鏡比賽，其實會滿擔心，「有時候流汗，怕汗水影響到隱形眼鏡，導致場上表現不穩定。」

接受近視雷射後，視力清晰讓他在觀察球路、掌握細節時明顯感受到差異，這次台北羽球公開賽更順利帶領小學弟奪冠，「看得更清楚，也能彌補平時容易忽略的地方，整體表現越來越好。」他也大讚，「整個手術過程幾乎無感，躺上去倒數10秒就完成了，隔天起床視力直接恢復到1.2。」

▲愛妻十元「親眼」見證，讓王齊麟下定決心做手術的關鍵。

其實早在去年，看到老搭檔李洋成功完成微創近視雷射手術，王齊麟就相當心動，但因為賽事頻繁又有所顧慮，一直拖到去年底才下定決心。「最早是詩媛先做的，然後李洋也做了以後一直推薦我，說對我們運動員幫助非常大，不管是運動表現，還是日常生活都有明顯提升。」愛妻陳詩媛（十元）的「親眼」見證，正是他的定心丸。

▲定期回診加上日常保健，十元術後視力穩定。

十元原本近視700度、散光超過200度，兩年前在大學眼科接受第一代微創近視雷射手術，恢復良好、視力穩定。她分享自身經驗，「以前應援時戴隱形眼鏡，眼睛常乾澀到受不了，是學姐推薦我去大學眼科做微創近視雷射，對工作幫助很大。」

考量長時間配戴隱形眼鏡的不便，加上本身散光度數也不低，以及散光隱形眼鏡通常比一般隱形眼鏡價格高昂，十元和醫師討論後就果斷接受了雷射。如今工作時不用戴隱形眼鏡，不怕隱眼戴久讓眼睛乾澀影響演出。出國工作或旅行時也更輕鬆，省去攜帶眼鏡、眼藥水的麻煩，生活品質大大提升。

▲大學眼科洪國磯醫師負責陳詩媛手術，提醒近視雷射後仍須維持良好用眼習慣。

負責陳詩媛手術的大學眼科洪國磯醫師，對她的恢復狀況也有高度肯定，「她術後隔天回診視力就非常好，加上點藥與照顧都配合醫囑，目前術後兩年回診，整體眼睛健康狀況都很理想。」洪醫師也提醒，近視雷射雖可改善視力，但術後仍須避免長時間用眼，並補充人工淚液、定期追蹤，才能維持良好眼表健康，防止乾澀、疲勞甚至偏頭痛等狀況。

▲大學眼科院長王甯加熱愛馬拉松，為了運動方便，本身也有施作近視雷射手術，到現在還是很滿意。

其實，不僅王齊麟等運動好手受惠，許多技術資深的專業眼科醫師，也選擇接受近視雷射，來改善生活品質。大學眼科院長王甯加也親自體驗手術，他笑說，因熱愛跑馬拉松，以前戴眼鏡跑步超不方便，某次意外「踩碎眼鏡」後便下定決心做手術。

王甯加院長表示：「我自己做的是早期的LASIK，當時就已經很安全了。現在的SMILE Pro 2.0更進化，就是把你心中最後一絲疑慮完全去除，不只快速，還結合AI導航系統，讓定位更準、風險更低，10秒鐘就能完成，一個0.2公分的微創切口就把問題解決，真的就是快、狠、準！」他也強調：「醫師自己敢做，才更能放心推薦給病人」。

▲大學眼科院長葉威毅表示，全新引進的SMILE Pro 2.0單眼雷射僅需10秒，加上AI導航技術，大幅提升精準度。

近視雷射可大幅提升生活便利，但部分眼鏡族仍因擔心乾澀、眩光等恢復期症狀而猶豫不決。對此，大學眼科院長葉威毅表示，近視雷射自1980年發展以來，技術已趨成熟，安全性與穩定性高。

葉威毅說：「我們全新引進的 SMILE Pro 2.0 是目前世界最先進的小切口微創雷射技術，單眼雷射僅需10秒，縮短手術不適感，也因導入AI導航技術，可優化數據、精準定位，大幅提升精準度。」

大學眼科是早期導入SMILE系列手術的醫療機構之一，累積臨床經驗已超過十萬例。葉威毅補充說道，根據臨床數據顯示，術後三個月內的視力穩定率高達99%，散光矯正成功率可達98%，跟傳統手術比起來有很大的進展。

▲▼臨床數據顯示，SMILE Pro 2.0穩定性與精準度全面升級。

隨著科技進步，SMILE Pro 2.0搭配AI智能導航與嚴謹的術前評估，能一次解決近視、遠視、散光等問題，擺脫鏡片束縛。但醫師也提醒，除了選擇適合自己的手術方式，術後應養成照護習慣、定期追蹤，才能確保維持良好視力。