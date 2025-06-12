完全沒咳嗽竟確診肺癌末期　「家族史」成致命盲點

▲罹患肺癌不一定會有明顯的咳嗽症狀，若有家族史就要多注意。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

一名40多歲男性不抽菸，也沒有不適，公司健檢卻意外發現肺部腫瘤，進一步檢查，竟確診為第4期肺癌，這一度讓他相當不解，因為他完全沒有喘、咳嗽或其他典型症狀，身體沒任何異狀，但醫師問診發現，其實他的父親曾罹患肺癌，「家族史」成了他忽略掉的關鍵危險因子。

成大醫院胸腔內科主治醫師林建佑指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，即使腫瘤長到3公分，仍可能毫無察覺，當有胸悶、咳嗽甚至骨頭疼痛等狀況時就醫，多半已是晚期，「無症狀不代表沒癌症」，唯有積極篩檢，方可提早發現隱蔽性高的肺癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國健署2022年癌症登記報告，當年新增肺癌個案近1.8萬人，死亡超過1萬人，雙雙高居十大癌症之首，且逾半數患者在確診時已是晚期，5年存活率不到1成，反之若能在第1期發現並治療，5年存活率可達9成以上，也突顯早期偵測對存活的重要性。

林建佑指出，傳統胸部X光屬平面影像，難以發現小於1公分的肺部病灶，1公分以上的結節也可能因位置或密度被忽略，而低劑量肺部電腦斷層（LDCT）是目前唯一被證實可降低肺癌死亡率的篩檢工具，建議高風險族群定期檢查。

自2025年起，國健署已擴大公費LDCT肺癌篩檢資格，凡符合下列條件其中之一，可每2年免費檢查1次，包括40至74歲女性或45至74歲男性，直系血親曾罹患肺癌者；年齡50至74歲的重度吸菸者，吸菸史達20包年，且未戒菸或戒菸未滿15年。

林建佑呼籲，肺癌是無聲的癌症，民眾應主動掌握自己的風險，善用公費篩檢資源，才能守住早期治療的關鍵。