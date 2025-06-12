醫院遭爆「心臟未停就摘器官」　器捐中心澄清：是認知落差

▲器官捐贈中心董事長、雙和醫院院長李明哲。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

北部某醫院疑似在病患仍接著葉克膜、心跳尚未停止前，就要求檢警人員進行相驗，準備進行器官摘除手術，引發違反醫療倫理疑慮。對此，器捐中心今曝光該患者捐贈過程，董事長李明哲指出，從醫療、倫理與法律三面向皆符合法規與專業原則。他認為，這次是認知上的落差，配合的檢警對「心臟停止死亡後器官捐贈」流程不夠熟悉所產生的誤解。

一名因車禍重傷送醫的年輕男性送到北部某醫院後，當日經緊急搶救與手術後持續昏迷，病情危殆。但爆料指出，患者疑似在裝葉克膜、心跳仍在跳動的情況下，院方就聯繫檢察官及法醫到場相驗，並把患者移至手術台欲進行器官摘除手術，消息一出，引發社會關注。

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器捐中心董事長李明哲今說明，該患者是騎摩托車自撞，救護車送醫時已經是OHCA狀態，在急救過程中給予很多藥物，病人有恢復心跳，但依然生命徵象不穩定，緊急做一系列檢查，檢查發現有主動脈受損、心包膜積水等現象，緊急手術放置主動脈支架和裝上葉克膜，當天凌晨就送進加護病房。

李明哲說，隔天患者仍處深度昏迷狀態，昏迷指數3分，當時醫療團隊找家屬開第一次會議，會議中說明預後不佳且瀕臨腦死，家屬第一時間表達不希望家人繼續受苦，經醫療團隊持續觀察後，狀況仍不穩定，再度找家屬開第二次會議，當時患者仍呈現昏迷指數3分，瞳孔完全沒有光反射，是瀕臨腦死的現象，這時要挽救是不太可能。

李明哲表示，家屬了解狀況後，主動提出器官捐贈，而該患者原本預期要執行腦死判定器官捐贈程序，但評估後病況恐無法穩定支撐完成腦死判定程序，醫療團隊跟家屬提出「心跳停止後器官捐贈」，並充分跟家屬說明執行過程，家屬討論後同意進行捐贈。

由於意外死亡要報請檢察官相驗，家屬也會經過檢察官偵訊，才會簽署同意書。李明哲說，在經過所有流程後，患者才推到開刀房，撤除包括葉克膜等維生系統，病人經過23分鐘心跳停止，之後觀察5分鐘，完全沒有心跳恢復，宣告死亡。

李明哲強調，在醫療定義上，心臟不再跳動、血流不再循環的狀態下5分鐘，必然會呈現腦死狀態，因此腦死和心死的死亡定義其實都是來自於腦死，但是心死不能執行腦死判定，所以這時唯一能判定的方式就是時間，根據世界上公認準則，在這樣狀態下5分鐘必然會進入腦死狀態，哪怕再讓心臟跳動回來，血液循環重新建立，腦部也回不來了。

針對此一爭議，李明哲坦言「這件事需要大家非常熟悉，不然執行起來壓力非常大，相信這次的起因認知上的落差。」他強調，當時患者病況無法穩定支撐完成腦死判定程序，並由家屬將「相驗屍體證明書」轉交醫療團隊，最終順利完成2顆腎臟捐贈手術。

他再度強調，這次事件會讓醫界擔心對社會大眾產生影響，民眾可能在不清楚事實的狀態下，會真正相信台灣有活摘器官這件事，但台灣任何一家醫院或機構，絕對不可能有活摘器官的事情。