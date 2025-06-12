政府補助「試管嬰兒」享免稅　5.8萬對夫妻獲補助近67億

▲國健署補助人工生殖醫療費用納入所得稅列舉扣除額。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

有不少民眾疑惑，國健署上路3年多的試管嬰兒人工生殖補助計畫，到底有沒有免稅？對此，國健署今（12）表示，自110年7月1日起，擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助，即與財政部協調將核撥的人工生殖補助款視為免稅範圍，免列入個人綜合所得稅進行申報，迄今已經有5.8萬對夫妻獲得補助撥款，金額累計新台幣66.98億元。

國健署在110年7月1日起，擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助，只要經醫師判斷有進行試管嬰兒療程需要，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至目前全國102家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

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針對低收及中低收入戶維持每次補助上限為新台幣15萬元，一般夫妻首次申請最高可獲補助10萬元，再次申請最高補助6萬元，妻年齡未滿40歲每胎最多可獲補助6次，年齡在40歲至44歲間，每胎最多補助3次。

有關外界疑惑該計畫是否免稅？國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，在110年7月1日起，即與財政部協調將核撥的人工生殖補助款視為免稅範圍，免列入個人綜合所得稅進行申報。

依據所得稅法第17條規定略以，「納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。」故未納入補助而由民眾自費之人工生殖醫療費用，如欲納入列舉扣除額，仍須依所得稅法規定辦理。

林真夙提到，截至110年7月至114年2月為止，國內已經有5.8萬對不孕夫妻完成試管嬰兒療程，且已經獲得補助撥款，核款金額約66.98億元。

林真夙說，目前全國102家特約人工生殖機構中，計有87家為全民健康保險特約醫療院所，另有2家為經財政部認定其會計紀錄完備正確者，只要民眾於此89家人工生殖機構醫療費用，其自費部分得納入所得稅列舉扣除額。