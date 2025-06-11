醫師加班費免課稅「上限總工時50%」　健保署拚明年報稅適用

▲健保署長石崇良。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

急診、神經科等急重症科別醫師傳出離職出走潮，為留住醫院醫師人力，避免人才流往診所，衛福部健保署今（11）日開會議定「醫師加班費免繳所得稅」。署長石崇良表示，為兼顧勞動條件及醫師特殊工作性質，醫界共識「延長工時規定標準」以占總工作時間50%為上限，住院醫師亦準用，將會力拚明年報稅時可以適用。

醫界指出，相較於診所醫師多以「執行業務所得」申報，享有較高的必要成本扣除比例，醫院醫師需按薪資所得全額申報稅賦，導致在同樣收入下，繳稅金額可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差異。

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台灣醫務管理學會理事長洪子仁就提到，醫師離開醫院體系、主治醫師大量流向診所，背後反映出的醫師結構性問題，與不合理的稅負制度密切相關。而相關爭議在健康台灣推動委員會被提出。

健保署今日邀集醫界、財政部賦稅署、勞動部、衛福部醫事司等代表召開「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，討論議定醫師於延長工作時間適用前開不予課稅之認定與規定標準。

石崇良會後受訪表示，依據《所得稅法》規定，為雇主之目的執行職務而支領之差旅費、日支費及加班費不超過規定標準者，不納入所得稅課稅薪資所得。但考量病人權益與醫師工作特殊性，醫師不適用《勞基法》，讓他們無工時上限限制，在稅賦收取上卻沒有同等對待，出現不公平的情況。

石崇良指出，為兼顧勞動條件及醫師特殊工作性質，醫界共識「延長工時規定標準」以占總工作時間50%為上限，納入勞基法的住院醫師也一起適用；另有超過上限部分者，像是災難發生如火車翻覆、塵爆事件等特殊情況，工時很容易就超出標準，則報主管機關另行核定。

至於是否可能會有因此出現逃漏稅情況，石崇良說明，醫療機構有責任詳細紀錄醫事人員工時，包含工作總時間、延長工時與支領費用，作為日後查核依據，確保稅賦公平。

相關措施的實施期程，石崇良說，賦稅署所稱需由主管機關法令訂定延長工作時間及規定標準，宜由衛福部以函釋方式通案處理，或由健保署修訂《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》，將再跨部會討論決定。最快希望能在「明年報稅季」就讓醫師適用新制，也就是今年度所得可以適用。