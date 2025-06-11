ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

醫師加班費免課稅「上限總工時50%」　健保署拚明年報稅適用

▲▼健保署長石崇良出席第17屆亞洲糖尿病研究學會會議(AASD 2025)T-CaReME台北宣言簽署暨發佈儀式記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

急診、神經科等急重症科別醫師傳出離職出走潮，為留住醫院醫師人力，避免人才流往診所，衛福部健保署今（11）日開會議定「醫師加班費免繳所得稅」。署長石崇良表示，為兼顧勞動條件及醫師特殊工作性質，醫界共識「延長工時規定標準」以占總工作時間50%為上限，住院醫師亦準用，將會力拚明年報稅時可以適用。

醫界指出，相較於診所醫師多以「執行業務所得」申報，享有較高的必要成本扣除比例，醫院醫師需按薪資所得全額申報稅賦，導致在同樣收入下，繳稅金額可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣醫務管理學會理事長洪子仁就提到，醫師離開醫院體系、主治醫師大量流向診所，背後反映出的醫師結構性問題，與不合理的稅負制度密切相關。而相關爭議在健康台灣推動委員會被提出。

健保署今日邀集醫界、財政部賦稅署、勞動部、衛福部醫事司等代表召開「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，討論議定醫師於延長工作時間適用前開不予課稅之認定與規定標準。

石崇良會後受訪表示，依據《所得稅法》規定，為雇主之目的執行職務而支領之差旅費、日支費及加班費不超過規定標準者，不納入所得稅課稅薪資所得。但考量病人權益與醫師工作特殊性，醫師不適用《勞基法》，讓他們無工時上限限制，在稅賦收取上卻沒有同等對待，出現不公平的情況。

石崇良指出，為兼顧勞動條件及醫師特殊工作性質，醫界共識「延長工時規定標準」以占總工作時間50%為上限，納入勞基法的住院醫師也一起適用；另有超過上限部分者，像是災難發生如火車翻覆、塵爆事件等特殊情況，工時很容易就超出標準，則報主管機關另行核定。

至於是否可能會有因此出現逃漏稅情況，石崇良說明，醫療機構有責任詳細紀錄醫事人員工時，包含工作總時間、延長工時與支領費用，作為日後查核依據，確保稅賦公平。

相關措施的實施期程，石崇良說，賦稅署所稱需由主管機關法令訂定延長工作時間及規定標準，宜由衛福部以函釋方式通案處理，或由健保署修訂《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》，將再跨部會討論決定。最快希望能在「明年報稅季」就讓醫師適用新制，也就是今年度所得可以適用。

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

關鍵字： 健保署 醫師 加班費 稅務 離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

醫師加班費免課稅「上限總工時50%」　健保署拚明年報稅適用

「回春名醫」幫貴婦打牛奶針害昏迷　北市衛生局：送醫師懲戒

李多慧親曝理想型「不能臭臭」　醫揭研究：狐臭體味成社交殺手

洗髮精「1添加物」害禿頭！醫曝「產業秘密」：標榜天然恐更危險

衛福部規劃醫院醫師「加班費免稅」　醫界認同：避免人才流向診所

失智症「新藥」來了！亞東醫院6/19打全台第一針

心跳未停就要摘器官！北部醫院爆器捐爭議　法醫遭施壓相驗

食藥署用AI助「邊境查驗」　不合格命中率提升3成

8旬婦「多重慢性病」罹肝癌難開刀　醫用射頻燒灼術3天出院

讀者迴響

回到最上面