「回春名醫」幫貴婦打牛奶針害昏迷！北市衛生局：送醫師懲戒

▲「牛奶針」是丙泊酚的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

有「回春名醫」稱號的醫師吳紹琥在東區開設醫美「法瑞診所」，一名蔡姓女子5月25日前往施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後當場陷入昏迷，至今仍未清醒。台北市衛生局今表示，針對該診所負責醫師加重裁處25萬元，並依醫師法規定移付醫師懲戒，另未具醫事人員資格者執行醫療業務之情事，將依法移送地檢署偵辦。

台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，該案件經調查後，有諸多違規情事，包括未具醫事人員資格者執行醫療業務之情事，違反醫師法第28條規定，將依法移送地檢署偵辦，另該診所負責醫師違反醫師法第28-4條第3款規定，依違反醫師法事件統一裁罰基準規定，予加重裁處25萬元整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳怡龍指出，該案經調查違反醫師法第25條相關規定，將依醫師法規定移付醫師懲戒辦理，並針對該醫美診所加強列管，另該診所未依規定製作病歷，違反醫療法第68條規定，將依法裁處2萬元整。

另外，陳怡龍也提到，按醫療事故預防及爭議處理法規定，已提供家屬醫療爭議調解申請書等相關文件，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置醫療爭議調解會申請（當事人包含與醫療爭議有關之醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟之人），調解申請受理後，將先進行審查，資料齊備後，於45天內召開調解會議。