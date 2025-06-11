陳婉真「三陰性乳癌」逝　醫曝威脅：免疫療法可降死亡率35%

▲前立委陳婉真病逝於泰國，友人轉述她苦於「三陰性乳癌」多年。（圖／邱萬興授權提供）

記者邱俊吉／台北報導

民進黨前立委陳婉真今病逝於泰國，據了解她罹患「三陰性乳癌」，且苦於復發，曾在台灣接受手術與化療，最終因肺部感染過世。醫師表示，台灣每年新增乳癌患者近1.8萬人，其中三陰性乳癌約占12%至15%，其惡性度高、易轉移與復發，所幸近年進入免疫療法時代，搭配手術已可有效治療，並降低復發率。

國際知名乳癌專家、高雄醫學大學外科教授侯明鋒醫師說，三陰性乳癌是指患者的雌激素、黃體素和第二型人類上皮生長受體（HER2） 等3種受體經檢測均呈陰性，其常見於停經前的女性，不少病人確診時僅44至55歲，平均發病年齡低於其他乳癌亞型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯明鋒解釋，醫界強調「三陰性」，是因早期的乳癌治療採荷爾蒙療法，若這3種受體都陰性，治療選擇將大幅受限，加上復發率高，多集中在發病前幾年，5年內復發風險近3成，整體復發率則可達50%，嚴重影響患者存活，導致以往的5年存活率僅10%左右，堪稱是「乳癌大魔王」。

針對治療發展，侯明鋒說，近年免疫療法日益成熟，使三陰性乳癌治療反應率提升至20%至30%，早期病友若在手術前接受免疫藥物搭配化療，有機會使腫瘤明顯縮小，甚至偵測不到癌細胞，術後再依腫瘤殘留情形評估是否延續治療， 如此整合策略也使患者存活有效提升。

研究顯示，相較於傳統化療，高風險早期三陰性乳癌接受完整術前、術後免疫藥物輔助治療，5年惡化與腫瘤復發風險降低近4成，整體死亡率下降約3成5，結果令醫界振奮。

侯明鋒坦言，三陰性乳癌仍是挑戰性高的病種，台灣健保體系雖經費有限，但已逐步引進新藥，未來若財務可行，可望提供更多患者使用，民眾也應善用本土醫療資源，尤其台灣乳癌治療水準不輸歐美，專家都會定期參與國際會議，並同步更新治療指引，是治療最可靠的後盾，患者要對國內醫療能力有信心。