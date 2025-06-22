晚上洗澡比較衛生？專家曝「1物」乾淨更重要：尤其裸睡者

▲專家認為，不管是早上洗澡或是晚上洗澡，定期清洗床單才是最重要的。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大多數人每天都會洗1次澡，而早上或晚上洗澡各有其好處，有人認為早上洗澡能提神醒腦，晚上洗澡則可以幫助入睡。對此，就有專家強調，無論是早上洗澡或是晚上洗澡，重點在注意床單是否乾淨才是關鍵，至少2週要更換床單，尤其是裸睡者。

根據女性健康雜誌《Women's Health》報導，世界最著名醫療機構之一「克利夫蘭醫學中心」（Cleveland Clinic）曾提及，洗澡對身心都有明顯益處；醫師扎克（Amy Zack）就表示，洗澡不僅可以清潔皮膚，更有助於預防角質堆積引起的刺激、發炎和潰瘍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

扎克也提到，溫熱的水能打開毛孔，讓肥皂有效洗去一天的汙垢，而泡熱水澡還可以減低壓力荷爾蒙，平衡調節情緒相關的血清素水平，有助於放鬆身心，使人更容易入睡、舒緩肌肉疼痛與緊繃，對於某些皮膚傷口或感染也有一定效果。

英國萊斯特大學臨床微生物學專家弗里斯通（Primrose Freestone）接受《The Conversation》訪問時指出，人們的身體、頭髮一整天都會接觸到各種污染物、過敏原、汗液和油脂，這些會成為細菌的食物，並破壞皮膚的微生物群。

皮膚科醫師維傑（Alok Vij）則說到，人類每天平均會自然脫落約1.5公克的皮膚細胞，這些物質累積在床單上，成為塵蟎的食物來源，塵蟎更會以驚人速度繁殖，其糞便還可能引起皮膚刺激，加重過敏與氣喘症狀。

對此，弗里斯通認為，若選擇早上洗澡，能去除睡覺時身上可能累積的細菌，並讓人減少汗水、體味的產生，可能會比晚上洗澡的人維持更長時間的清爽狀態。

維傑則建議，若想保持乾淨，定期清洗床單相當重要，包括每1至2週更換1次床單、被子與枕頭每半年清洗1次、使用熱水清洗床上用品以殺死塵蟎與細菌，也要注意起床後別立即鋪床，讓床單充分晾乾。

維傑也點名，如果是以下6類人，諸如家裡有養寵物者、居住高溫地區者、睡覺時易流汗者、正從疾病或感染中康復者、過敏或氣喘患者、習慣裸睡者，應該每週都清洗床單。

延伸閱讀

▸ 沒出國經驗第一次獨旅推哪？ 大家秒回「這國」：新手村

▸ 公公住院老公月收4萬分擔醫藥費 現在他也要手術！妻負擔家中經濟：我該出嗎？

▸ 原始連結