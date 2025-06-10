吃屎能救命！英國研究：「糞便藥丸」助攻消滅腸道超級細菌

▲英國醫生研發「便便膠囊」 挑戰抗藥性超級細菌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

英國醫療團隊正嘗試利用「便便膠囊」這種由健康捐贈者糞便製成的冷凍乾燥藥丸，來消滅感染者腸道中的抗藥性超級細菌。這些膠囊內含大量有益細菌，經過過濾和去除未消化食物後封裝，能抵抗胃酸順利抵達腸道發揮效果。研究顯示，這項創新療法在清除超級細菌方面展現出顯著潛力。

根據《BBC》報導，該研究由倫敦蓋伊與聖湯瑪士醫院（Guy's and St Thomas' hospitals）的布萊爾·梅里克（Blair Merrick）醫生領導，41名曾在過去6個月感染抗藥性細菌的患者參與臨床試驗。試驗中，部分患者服用了含糞便凍乾粉的膠囊，另一部分服用安慰劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，服藥組的患者腸道內超級細菌數量大幅減少，甚至完全消失，且一個月後仍能檢測到來自捐贈者的益菌，顯示這些有益菌能長時間存活並幫助重塑腸道微生物多樣性。

梅里克醫生強調，腸道是人體內抗藥性超級細菌最大的儲藏庫，這些細菌若擴散到泌尿系統或血液，可能引發嚴重感染。目前的抗生素療法面臨越來越多抗藥性問題，因此透過補充健康的益菌來抑制甚至取代超級細菌，為防治這類感染提供了一條新途徑。早前糞便移植技術已被批准用於治療由艱難梭狀桿菌引起的嚴重腹瀉，此次研究則將此法擴展至抗藥性細菌的治療。

英國藥品與保健品監理局指出，微生物群系療法的研發正快速發展，目前已有超過450種相關藥物在開發中。監管局專家認為，未來微生物療法有望成為抗生素的有效替代方案。此療法特別適用於免疫抑制患者，如癌症療法或器官移植患者，這些人群感染抗藥性細菌的風險較高，亟需新的治療方案。