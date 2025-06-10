腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（10）日公布國內新增2起腸病毒併發重症個案，是兩名出生未滿1周的新生兒，都感染伊科11型病毒，仍在加護病房治療。疾管署副署長羅一鈞示警，今年腸病毒疫情反常，至今尚未進入流行，但是還有另一特殊情況，容易侵犯新生兒的伊科11型在社區占比最高，今年新生兒腸病毒重症已經有4起，其中2例死亡，預期5月至7月都是新生兒腸病毒風險期。

依據疾管署監測資料顯示，近期疫情呈緩升趨勢，第23周（6月1日至6月7日）門急診就診計5,166人次，較前一周（4,727人次）上升9.3%。近四周實驗室監測顯示腸病毒以伊科病毒11型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A16型及克沙奇A2型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，新增2例腸病毒感染併發重症病例，分別是南部出生僅6天大的女嬰，與出生僅3天大男嬰。前者併發肝炎、敗血症，後者併發腦膜炎，生命徵象不穩，2人都還在加護病房搶救中，都確認感染伊科11型腸病毒。

▲腸病毒伊科11型與一般腸病毒差異。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，腸病毒今年比較反常，以往每年疫情會於4月份進入流行，但今年已經6月份就診人次僅有5千多，未達流行閾值一半，且接下來暑假，可能9月開學才會進入流行。另一個特殊情況，容易侵犯新生兒的伊科11型在社區占比排名第一，為歷來首見。

國內曾於2018年5月至7月曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，共有8例新生兒伊科病毒11型重症、其中7例死亡，羅一鈞直言，這讓當時的兒科醫師「聞伊科色變」，今年雖然比較零星出現，但是目前累積6起腸病毒重症已經是六年同期最高，其中4例是未滿一個月新生兒，都感染伊科病毒，2月公布的2例個案死亡，新增2案還在加護搶救。

羅一鈞分析，雖然一般小朋友感染腸病毒機會少很多，但今年已累積多起新生兒重症，預期5月至7月間都是風險期，提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所及接觸疑似患者，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離。

另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是出外返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，若有身體不適應避免接觸孕婦及嬰幼兒。

疾管署提醒，新生兒感染初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，提醒民眾及機構工作人員留意新生兒健康狀況，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

▲防範新生兒腸病毒衛教。（圖／疾管署提供）