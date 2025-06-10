快訊／腸病毒增2例新生兒重症　併發腦膜炎、敗血症加護搶救

▲疾管署防疫醫師林詠青。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（10）日公布國內今年新增2例腸病毒感染併發重症病例，為南部1名新生女嬰（案1）及1名新生男嬰（案2），均於5月下旬發病；2案經通報檢驗後確認均為伊科病毒11型感染併發重症，現仍於新生兒加護病房治療中。

疾管署指出，案1於出生後第6天有嗜睡、餵食困難情形，隔日陸續出現低體溫、肝功能異常、凝血功能下降等敗血症徵候；案2於出生後第3天出現呼吸困難、活動力下降、心跳過緩等情形，經診斷為腦膜炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據疾管署監測資料顯示，近期疫情呈緩升趨勢，第23周（6月1日至6月7日）門急診就診計5,166人次，較前一周（4,727人次）上升9.3%。近4周實驗室監測顯示腸病毒以伊科病毒11型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A16型及克沙奇A2型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型5例及克沙奇B5型1例，其中4例為出生未滿1個月新生兒，今年腸病毒重症病例數已高於2020年至2024年同期（介於0至5例），為6年同期最高且以新生兒為主，籲請民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說明，伊科病毒11型為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒型別之一，提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所及接觸疑似患者，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離。

另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是出外返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，若有身體不適應避免接觸孕婦及嬰幼兒。

此外，醫院嬰兒室、產後護理機構、托嬰中心等應加強訪客管理及感染管制措施，以減少嬰幼兒感染風險。新生兒感染初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，提醒民眾及機構工作人員留意新生兒健康狀況，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。