快訊／新冠高峰提前到！上周7萬人就醫　30多歲男染疫亡

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情高峰提前到！疾病管制署今（10）日公布最新監測，上周就診7萬人次，雖然是連續9周上升，但是增幅僅有9.3%，明顯趨緩。疾管署副署長羅一鈞表示，觀察這波疫情已提前在上周達高峰，流行期可能會提早1到2周結束。不過上周仍新增166例重症、25例死亡，雙創今年單周新高，其中還有一名30多歲男性死亡，是今年最年輕死亡個案。

疾管署表示，新冠增幅趨緩，端午後未見新冠就診潮，上周新冠門急診就診70182人次，較前一周64194人次增加9.3%，增幅已趨緩，較原預估11到12萬人次減少4成。

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進一步分析各年齡層增幅均趨緩，10到19歲更已反轉下降（降8.7%），且急診新冠就診人次已下降6.3%，評估為端午節前後民眾配合口罩、疫苗等防疫措施使疫情快速收斂已提前於上周達高峰，本周會持平或開始下降。

此波高峰7萬人次僅為去年夏季新冠疫情高峰13.2萬人次的一半左右，對醫療量能的影響明顯減輕，但相較於0到49歲各年齡層新冠住院人次均已下降，50到64歲和65歲以上新冠住院人次仍分別增加51.1%和6.2%，顯示50歲以上新冠中重症風險仍高。

疾管署表示，目前新冠疫苗（莫德納JN.1）仍有298.3萬劑供全民接種，65歲以上長者等3族群建議接種兩劑，因應明天將開始實施第2劑疫苗間隔縮短為2個月以上，疾管署今配送10萬劑至全國各縣市。

另外，新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋19.5萬劑、倍拉維41.5萬人份、莫納皮拉韋7047人份、XOCOVA（舒冠效）4934人份，且仍有開口合約可叫貨。