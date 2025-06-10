微波剩菜「少做1動作」病菌大爆發！專家警告：當心食物中毒

▲專家提醒用微波爐加熱剩菜時，應徹底「攪拌」，避免食物加熱不均勻滋生細菌。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

微波爐加熱剩菜看似方便，若方法不對，可能暗藏食物中毒風險。外媒《Parade》報導，美國食品安全專家警告，看似簡單的加熱過程，最常見的錯誤就是沒有「攪拌」，使得食物內部受熱不均，讓沙門氏桿菌、大腸桿菌等致病菌有機可乘，大大提高食物中毒的風險。

美國南佛羅里達大學公共衛生學院教授羅伯斯（Jill Roberts）指出，微波剩菜前正確的第一步是「攪拌」，很多的食譜也有建議微波前先加水並攪拌。她解釋，食物加熱必須達到 74°C (165°F) 才能有效殺死細菌，當我們用微波爐加熱食物時，如果沒有充分攪拌，食物中容易出現 「冷區」，將成為沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌和曲狀桿菌等細菌的溫床。

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羅伯斯解釋微波爐是利用震動食物中的分子來產生熱能，但由於食物成分不同，加熱速度也會有差異，含水量較高的區域會更快受熱。因此，攪拌是確保食物均勻受熱的關鍵步驟，它能將熱能平均分佈，有效避免食物外部過熱而內部仍是冰冷或未熟的狀況。羅伯斯強調，「只要徹底攪拌，微波爐就能和傳統爐火一樣安全，甚至更有效率」。

除了加熱手法，食物種類和保存方式也是決定其是否安全的重要因素。以下幾種食物屬於高風險項目，在微波加熱時要特別留意：

1.層層堆疊的料理：如千層麵、焗烤類。

2.質地濃稠的餐點：例如濃湯。

3.蛋白質含量高的食物：像是蛋和各種海鮮。

4.澱粉類主食：包括米飯、馬鈴薯、義大利麵等。

此外，專家強烈建議，吃不完的剩菜務必在2小時內妥善冷藏，並且最好在3天到4天內吃完。一旦儲存時間過久，食物變質和細菌滋生的機率將會大大提升，對健康造成威脅。



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