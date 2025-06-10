ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

微波剩菜「少做1動作」病菌大爆發！專家警告：當心食物中毒

專家提醒用微波爐加熱剩菜時，應徹底攪拌，避免食物加熱不均勻，容易滋生細菌。（示意圖，photoAC）

▲專家提醒用微波爐加熱剩菜時，應徹底「攪拌」，避免食物加熱不均勻滋生細菌。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

微波爐加熱剩菜看似方便，若方法不對，可能暗藏食物中毒風險。外媒《Parade》報導，美國食品安全專家警告，看似簡單的加熱過程，最常見的錯誤就是沒有「攪拌」，使得食物內部受熱不均，讓沙門氏桿菌、大腸桿菌等致病菌有機可乘，大大提高食物中毒的風險。

美國南佛羅里達大學公共衛生學院教授羅伯斯（Jill Roberts）指出，微波剩菜前正確的第一步是「攪拌」，很多的食譜也有建議微波前先加水並攪拌。她解釋，食物加熱必須達到 74°C (165°F) 才能有效殺死細菌，當我們用微波爐加熱食物時，如果沒有充分攪拌，食物中容易出現 「冷區」，將成為沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌和曲狀桿菌等細菌的溫床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯解釋微波爐是利用震動食物中的分子來產生熱能，但由於食物成分不同，加熱速度也會有差異，含水量較高的區域會更快受熱。因此，攪拌是確保食物均勻受熱的關鍵步驟，它能將熱能平均分佈，有效避免食物外部過熱而內部仍是冰冷或未熟的狀況。羅伯斯強調，「只要徹底攪拌，微波爐就能和傳統爐火一樣安全，甚至更有效率」。

除了加熱手法，食物種類和保存方式也是決定其是否安全的重要因素。以下幾種食物屬於高風險項目，在微波加熱時要特別留意：

1.層層堆疊的料理：如千層麵、焗烤類。

2.質地濃稠的餐點：例如濃湯。

3.蛋白質含量高的食物：像是蛋和各種海鮮。

4.澱粉類主食：包括米飯、馬鈴薯、義大利麵等。

此外，專家強烈建議，吃不完的剩菜務必在2小時內妥善冷藏，並且最好在3天到4天內吃完。一旦儲存時間過久，食物變質和細菌滋生的機率將會大大提升，對健康造成威脅。


更多鏡週刊報導
夫遭恐怖妻長年家暴　掃帚畚斗狠砸還趕出門！預立遺囑求離婚
減肥期間吃大餐照樣瘦！　減重醫師傳授免忌口私房秘方
孫悟空在此誕生？詭異石壁每30年誕下「巨形石蛋」 科學家揭秘原因

【撞完就跑】斑馬線逆向猛撞汽車 騎士還裝沒事走人！ #台南

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

台灣年增3千名情緒障礙兒　醫曝家長「怕被貼標籤」延誤就醫

震後1年再開張！花蓮慈院重啟天祥假日門診　居民喜：沒被遺忘

這波新冠跌破專家眼鏡　疾管署大幅下修總就診人數：171萬⭢42萬

女生活健康仍肺腺癌！醫示警「台灣患者9成不菸」3族群要篩檢

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

快訊／腸病毒增2例新生兒重症　併發腦膜炎、敗血症加護搶救

快訊／新冠高峰提前到！上周7萬人就醫　30多歲男染疫亡

疫情升溫＋夏季流感夾擊　做好個人與居家衛生「這些地方」別忽略

微波剩菜「少做1動作」病菌大爆發！專家警告：當心食物中毒

讀者迴響

回到最上面