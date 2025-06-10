神內也爆人力荒　健保署：7月起「取栓評估費」8成給醫師

▲健保署署長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

嘉義長庚醫院神經內科人力吃緊，無法收治中風患者引發醫界關注。健保署署長石崇良今受訪時回應，過去取栓的給付比較限縮，去年擴大後，在健保給付方面，醫療服務有近10萬點，材料部分20萬點，一個血栓病人健保給付到30萬點，今年7月起會再給3000點評估費，至少8成要給付給執行評估的醫師。

嘉長神經科醫師黃彥筑在社群群組列出無法收治病人的條件，寫道「本群組為動脈取栓轉診平台，病人需確認中風，臨床或影像懷疑大血管阻塞，非tPA（血栓溶解劑）諮詢櫃檯，NIHSS（腦中風評估量表）<6等非適應症者，勿在此群組發文。」、「﻿﻿醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文。」

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石崇良受訪時指出，嘉義長庚因為醫師離職和醫師健康問題，導致人力吃緊，希望大家透過區域分工的方式，希望大家遇到需要取栓的再轉到嘉義長庚，不要把中風都送過去，取栓黃金時間是發作24小時內，打血栓溶解劑是發作後4.5小時，希望大家按照分級醫療，讓有能力的醫院去做需要救治的病人，不要讓急診壓力大和神內醫師疲於奔命。

而在健保給付方面，石崇良說，血栓去年就提高給付，一般處置費包含耗材在20萬左右，全部都由健保給付，不需要病人負擔，醫療處置費取栓是6萬點給付，去年擴大黃金搶救時間，從8小時延長到24小時，為了鼓勵醫師跟時間賽跑的救治，額外獎勵35000點，合計取栓給付有95000點。

另外，石崇良也特別提到，5月份總額協商會議提高評估費，預計7月起會再給3000點評估費，等於在醫療服務有將近10萬點，材料部分有20萬點，一個血栓病人健保給付到30萬點，讓病人受益，也鼓勵醫師辛苦。

石崇良坦言，過去取栓給付比較限縮，去年擴大搶救時間，病人就變多了，以前沒有辦法做的，現在可以做了，病人數增加讓醫師壓力比較大，因此也會跟學會討論，透過區域聯防調度適當人力跟轉診。

健保署醫務管理組長劉林義補充，健保去年7月就開始針對取栓術提供3000元評估費，是為了獎勵醫療人員的辛勞，今年7月起再明訂要求其中8成必須給執行的神經內科醫師，健保預估一年評估人次約1萬4500人次，評估費約4300萬，其中8成、約3440萬會分配給醫師。