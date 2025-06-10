男子誤割陰囊睪丸外露　名醫曝保住生殖力關鍵

▲彰化裝修工人在切割時意外自傷，導致睪丸外露。（圖／民眾提供）

記者邱俊吉／台北報導

彰化縣昨晚傳出驚悚工安意外，一名裝潢工人使用圓盤切割器時，不慎割傷右大腿內側及生殖器，導致血流如注、睪丸外露，雖未致命，但激發許多男性切膚之痛，引來廣大關注；醫師說，睪丸傷害原因以撞擊居多，切割較少見，過去曾收治高中生自行切開陰囊，想摘掉睪丸，而一般只要睪丸切割不深，仍可保生殖力。

長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，不知該名患者傷勢及治療情形，但陰囊遭深層割開，確實會導致睪丸外露，甚至掉出，但發生這些情形不代表器官遭破壞，若運氣非常好，真的只傷到陰囊，睪丸或其血液供應的精索未遭任何損害，則通常清潔後縫合即可，而就算真遭切割，如傷勢淺層，也未必會造成重大後遺症，或影響生殖力。

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此外，陳煜說，睪丸與陰囊間有組織層緊密包覆，若患者本身有陰囊水腫、組織鬆弛等問題，則發生這種意外時，只傷及陰囊、睪丸無損的機率還會更大些。

針對睪丸傷害，陳煜指出，多數是撞擊所致，例如運動傷害，尤其是跆拳道，強力踢擊甚至可能造成對手睪丸破裂，而切割損傷則相對少，不過他曾會診一起特殊病例，一名高中生想成為女性，居然忍痛自行將陰囊切開，想將睪丸拿掉，後因大出血急送醫，但睪丸無傷，是這類案例罕見僅有陰囊破損的個案。

陳煜提醒，男性睪丸脆弱，從工作到運動都應留意防護，一旦出現陰囊外傷，即應儘速就醫，以免感染或造成永久性損傷。